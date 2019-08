Oristano: piano straordinario per la pulizia dei pozzetti e tombini stradali

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Gianfranco Licheri ha disposto un piano straordinario di interventi per la pulitura dei pozzetti e dei tombini stradali.

“Il programma riguarda la città e le frazioni per prevenire ogni possibile disagio che potrebbe presentarsi con le prime piogge – spiega l’Assessore Licheri -. L’obiettivo è di evitare che a causa di precipitazioni troppo abbondanti i tombini non riescano a far defluire adeguatamente le acque. In questi casi l’unico accorgimento possibile è quello della preventiva pulizia delle caditoie stradali, dei tombini e dei pozzetti”.

Si parte martedì prossimo con interventi in via Rockefeller, piazza Manno, Foro Boario, via Sardegna, via Satta, via Messina, via Risorgimento, via Cagliari, corso Umberto, via Ciusa, Via Grazia Deledda e via Bologna, via Duca degli Abruzzi (fronte Tennis Club) e via Vespucci.

Gli interventi straordinari disposti in questi giorni affiancano quelli ordinari e si concentrano su quelle caditoie che presentano problematiche strutturali e altre nelle quali soggette a lavori di ripristino della funzionalità.