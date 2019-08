Oristano: nuove passerelle per agevolare i disabili alla Marina di Torre Grande

Con la messa in dimora di quella di Via Teulada, che segue di qualche giorno quella sistemata in direzione di Via Amerigo Vespucci, la spiaggia degli oristanesi è ora dotata di nove accessi a disposizione di chi è costretto ad usare la carrozzina.

Le presenze a Torre Grande sono sempre più numerose ed eterogenee – commenta il Sindaco Andrea Lutzu – Si va dalle famiglie con bimbi al seguito a giovani e anziani, ognuno con le proprie esigenze. È compito dell’amministrazione trovare il modo di assecondare i desideri di tutti nel limite del possibile, limitando i disagi creati dalle barriere architettoniche frutto di errori di programmazione da molti decenni addietro”.

Abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze di chi non può raggiungere la spiaggia senza un aiuto, – dice l’assessore all’ambiente Gianfranco Licheri – e a questo punto possiamo dirci contenti ma non appagati, perché sappiamo che si può sempre fare di più. Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto operare in emergenza ,per recuperare una parte delle passerelle danneggiate dalla violenta mareggiata di fine estate scorsa e ripristinare le parti mancanti, tenendo sempre a mente le giuste aspettative dei cittadini e la necessità di impegnare il bilancio in maniera oculata.

Questo l’elenco delle passerelle per disabili a Torre Grande:

Lato Villa Baldino:

Area cani;

Lido suore;

Via Capo Teulada;

Fronte torre (lato destro).

Lato Hotel del Sole: