Oristano: disagio al lavoro per i dipendenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Oggetto: Situazione ambientale Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano nei locali di Via Lepanto.

Con nota prot. n. 4745 del 24.07.2019, inviata alle Organizzazioni sindacali, i dipendenti dell’USR Sardegna – Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Oristano, ospitati presso l’ex Istituto per Geometri di Via Lepanto, precisamente al piano rialzato e al 3° piano, lamentano il perdurare dello stato di gravissimo disagio dovuto all’assenza di climatizzazione del terzo piano, che accoglie n. 13 unità di personale.

Nella stagione estiva, la temperatura interna dei locali situati al piano terzo, raggiunge la temperatura di 32 C° e in quella invernale non si raggiungono i 10C°, livelli assai ben distanti da quelli necessari di sicurezza ed efficienza dei locali utilizzati per lo svolgimento dei propri doveri istituzionali.

Nonostante la situazione sia stata rappresentata numerosissime volte all’Amministrazione provinciale, proprietaria dell’edificio ed organo cui compete fornire i locali all’UST, nulla è stato fatto per ovviare a tale situazione e garantire, come è suo dovere ed obbligo, le condizioni di benessere nei locali, compreso il comfort termico degli ambienti.

Forse occorre ricordare che l’Amministrazione Provinciale di Oristano, con nota n. 32537 del 21.10.2013, ha comunicato all’USP di Oristano di aver disdettato l’affitto dei locali di Via Carducci e deliberato il trasferimento del suddetto UST presso i locali di Via Lepanto, ex Istituto Tecnico per Geometri, destinando il piano rialzato ed il terzo piano, da adibire ad archivio.

Sin da subito è stato fatto presente che i locali destinati dalla Provincia all’UST di Oristano non erano affatto idonei e sufficienti alle effettive esigenze funzionali dell’Ufficio.

Gli Uffici Scolastici Territoriali rappresentano la struttura organizzativa di base del sistema scolastico, la più capillare ed essenziale sul territorio, la più efficace a svolgere il ruolo di diretto supporto e consulenza alle singole istituzioni scolastiche autonome.

Nell’ambito dell’organizzazione della Direzione Generale per la Sardegna, Oristano è l’Ufficio VIII (Ambito territoriale per la provincia di Oristano) e svolge le funzioni previste dall’art. 8 comma 3 del DPR 20 gennaio 2009 n. 17, in particolare :

assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi, per le procedure amministrative e contabili per il Personale Docente ed ATA per tutti gli ordini e gradi di scuola; gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione per ogni ordine e grado di scuola; supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con altri attori locali; gestione dello stato giuridico del personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275; gestione dello stato giuridico del personale ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275; mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo di ogni ordine e grado di scuola; mobilità territoriale e professionale del personale ATA; utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo per la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado, Secondaria di II Grado nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali; utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali; definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento per la Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado, Secondaria di II Grado sulla base del contingente assegnato all’Ufficio VIII; definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento per il Personale ATA sulla base del contingente assegnato all’Ufficio VIII; definizione degli organici per il sostegno agli alunni diversamente abili, sulla base del contingente assegnato all’Ufficio VIII; disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali; rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri; ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, quali contenzioso, conciliazioni, procedimenti disciplinari del personale della scuola non dirigenziale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, ivi inclusi quelli per i quali è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro;

È facilmente intuibile che tale sistemazione non risultava e non risulta affatto funzionale allo svolgimento dei propri compiti, in considerazione della specificità di ogni singolo settore.

Tale situazione a suo tempo è stata rappresentata dalla CONFSAL e dallo SNALS al sig. Prefetto di Oristano, al Presidente della Provincia di Oristano, all’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Oristano, alla Commissione Cultura della Provincia di Oristano. È stata segnalata altresì alla Dott. Anna Paola Iacuzzi e all’Ing. Enzo Sanna, firmatari della nota prot. n. 32537 del 21/10/2013.

L’assegnazione anche del 1° piano, assegnato allora al SIL, e che attualmente risulta vuoto e idoneo quanto a climatizzazione, risolverebbe in toto quanto prima evidenziato e non comporterebbe alcun aggravio di spesa per l’Amministrazione Provinciale, proprietaria dei locali.

Inoltre, risolverebbe il problema della contiguità tra tutti gli Uffici dell’UST, i cui impiegati attualmente si vedono costretti a fare la spola tra il piano rialzato e il 3° piano, con grande dispendio di energie e di tempo, che potrebbero essere utilizzati per svolgere le numerose attività d’ufficio.

Molto probabilmente non ci si rende conto dell’importanza che riveste l’UST, che gestisce la Scuola della Provincia di Oristano, di cui si compromette la funzionalità e si lede la dignità del personale preposto ad un servizio pubblico di estrema delicatezza ed importanza quale è la scuola, dove vengono formati i nostri figli.

Ancora una volta la CONFSAL e lo SNALS rivolgono un pressante appello alle Autorità sopra menzionate affinché vogliano adoperarsi tempestivamente per la risoluzione del problema, confermando sin d’adesso la propria intenzione di adoperarsi presso tutte le Sedi competenti e di intraprendere tutte quelle azioni necessarie per la risoluzione di tale annoso problema che riguarda i locali dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano.

Il Segretario Provinciale

Prof. Luciano Cariccia