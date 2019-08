Oristano: dal 5 all’8 settembre, il torneo internazionale degli scacchi

Il torneo internazionale, organizzato dall’Associazione dilettantistica Oristano scacchi con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano e il patrocinio della Federazione scacchistica italiana e del CONI, si giocherà in città (nel Salone esposizioni dell’architetto Loddo in via Diego Contini 83) dal 5 all’8 settembre con un montepremi di 2000 euro.

Per partecipare ci si deve iscrivere alla Federazione Scacchistica Italiana e contattare al più presto l’organizzazione.

Sarà un torneo di altissimo livello, vista la presenza dei maestri internazionali che hanno già assicurato la presenza: l’italiano Pierluigi Piscopo, il serbo Zivojin Ljubisavljevic e il francese Radu Stoenescu.

Sono giocatori bravissimi che assicurano qualità al torneo – spiega il Presidente della Oristano scacchi Andrea Sini -. Senza dubbio daranno spettacolo e prestigio a questa 1a Coppa Città di Oristano. La loro presenza tuttavia non deve scoraggiare i giocatori meno esperti che potranno misurarsi in uno speciale torneo a loro riservato (Open B)”.

Il torneo prende il via il 5 settembre. Per quattro giorni ogni giocatore potrà giocare sette partite (turni) nella categoria Open A e sei nella Open B. Gli accoppiamenti varieranno in base ai risultati.

In ogni turno di gioco, i giocatori avranno a disposizione un ora e mezza di tempo, più un incremento di 30” per ogni mossa per tutta la partita; si prevede pertanto che ciascun turno possa durare al massimo circa 4 ore; la regola prevede la sconfitta per chi esaurisce il tempo a disposizione.

Un torneo di scacchi offre da sempre, alla città che lo ospita, il prestigio di un evento che racchiude allo stesso tempo cultura e sport – aggiunge il Presidente Sini -. Il gioco degli scacchi è una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. È comprovato che gli scacchi costituiscono anche un ottimo strumento per migliorare le proprie capacità cognitive, metacognitive, sociali e psicologiche. La nostra società, circolo scacchistico in attività dal 1988, in questa annualità che vede Oristano città europea dello sport, ha voluto sfruttare questa importante vetrina internazionale per proporre un torneo di alto livello, ufficiale e internazionale. I giocatori e i loro accompagnatori potranno usufruire di convenzioni speciali per i pasti e il pernottamento in diverse strutture cittadine e potranno godere del territorio e dei servizi offerti dalla città. La spettacolarità del silenzio e della concentrazione, durante le ore in cui i giocatori stanno pensando e prendendo decisioni, costituisce motivo di stupore per il visitatore, soprattutto quando le presenze in sala di gioco sono elevate – conclude il Presidente Sini -. L’ingresso è libero e invitiamo tutta la cittadinanza all’ingresso nella sala di gioco. Ricordiamo che vige il divieto il fumo, di utilizzo dei telefoni e il rispetto della regola del silenzio totale.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito ufficiale www.oristanoscacchi.org