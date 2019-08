Oristano. All’asta l’ex mercato ortofrutticolo e un’area adiacente al cantiere comunale. Offerte entro il 13 settembre

Entrambi gli immobili risultano compresi in aree di interesse commerciale, il primo in prossimità della stazione ferroviaria dove si sta concretizzando il progetto del polo intermodale e il progetto di riqualificazione urbana Oristano Est, mentre il secondo ricade nel perimetro territoriale del Consorzio per l’industrializzazione dell’Oristanese.

La vendita dei due lotti è prevista con offerte in aumento e le domande devono essere presentate entro le 13 del 13 settembre 2019, mentre l’apertura delle buste avverrà il 24 settembre alle 12.

“Si tratta di due lotti acquistabili separatamente, – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’assessore al Bilancio Massimiliano Sanna – che non rientrano più nei piani strategici dell’amministrazione comunale, ma dalle grandi potenzialità commerciali. Il loro valore è destinato ad aumentare ancora in futuro e il Comune intende cederli ad un prezzo invitante per impiegare il ricavato nello sviluppo generale cittadino”.

Per informazioni e per effettuare sopralluoghi ci si può rivolgere al Servizio Patrimonio e Servizio Demanio, sito nel Palazzo degli scolopi — Piano 2° — Piazza Eleonora, 44. Tel. 0783/791270 o 0783/791340.

Per informazioni inerenti gli aspetti urbanistici ci si può rivolgere presso il Settore Sviluppo del Territorio sito in Via Ciutadella de Minorca:

Il bando è consultabile e scaricabile dall’albo pretorio del sito del Comune http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-e-documenti/bandi-e-avvisi/index.html poi selezionando 2019 nella finestra ‘anno’ e alienazioni nella finestra ‘tipo’