Oristano: 20-24 agosto, i campioni della scherma protagonisti di ScherMare 2019

Due gli appuntamenti clou della settimana schermistica oristanese: il 20 agosto alle 21 in piazza Eleonora “Le regine della scherma per la regina di Oristano” con Marta Ferrari e Auriane Mallo (entrambe massime esponenti della spada nelle nazionali italiane francese) e l’esibizione di spada a squadra dell’Italia e della Francia; il 24 agosto alle 21 in piazza Roma il 2° Trofeo internazionale di spada “Oristano città dello sport 2019”.

Il programma completo della manifestazione sarà presentato ai giornalisti lunedì 19 agosto, alle 11, nella Sala Giunta del Comune di Oristano (Palazzo Campus Colonna).

Alla conferenza stampa, insieme al Sindaco Andrea Lutzu, all’Assessore allo Sport Francesco Pinna e al Delegato provinciale del CONI Gabriele Schintu, saranno presenti Elena Firinu (Presidente del Circolo Scherma Oristano) e alcuni grandi campioni della nazionale francese di spada. Con Frantz Philippe (il coach che ha guidato la nazionale francese alla conquista dei Campionati del Mondo a Budapest nello scorso mese di luglio) saranno presenti Arthur Philippe (campione del mondo giovani) e Lilian Nguefack (campione di Francia e bronzo con la squadra transalpina a Budapest).