Olbia. Torneo di burraco sotto le stelle: 11, 18, 25 agosto

Sono ancora aperte le iscrizioni per il “Torneo di burraco sotto le stelle”, iniziativa patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dall’A.S.D. Bu Bu Settete – Circolo di Burraco Olbia.

«Questa iniziativa, che si svolgerà in via Dante nei giorni 11, 18 e 25 agosto, rappresenta un classico torneo estivo aperto a tutti, non solo ai cittadini, ma anche ai turisti. – afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra – Il burraco è un gioco di carte, un passatempo, un collante verso gli altri, un benefico allenamento mentale, che continua ad attrarre nuovi praticanti. L’evento ha come obiettivo quello di creare un piacevole momento di incontro e divertimento per i giocatori nel corso delle tre giornate estive».

Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 349 8096152, oppure 348 3553742.