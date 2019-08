Olbia. Imbarcazione da diporto in fiamme affonda a nord di Romazzino. Soccorsi otto naufraghi (Foto)

La Guardia Costiera di Olbia è intervenuta questo pomeriggio a circa 0.5 miglia a est dell’isola delle Rocche, dopo aver ricevuto un may day da un’imbarcazione da diporto di 19 metri di Camogli (Genova) con un incendio a bordo, riuscendo a salvare e recuperare gli otto diportisti a bordo dell’unità.

La Sala Operativa del 16° M.R.S.C. di Olbia disponeva immediatamente l’invio della dipendente motovedetta CP 894 e del battello pneumatico GC B 77 di stanza a Porto Cervo. Giunte sul posto, le unità navali del Corpo, coordinate dal Direttore Marittimo C.V. (CP) Maurizio TROGU, individuavano i naufraghi che, nel frattempo, vista l’impossibilità di spegnere l’incendio, avevano velocemente abbandonato l’imbarcazione venendo assistiti nell’immediato da una imbarcazione da diporto che si trovava a navigare nelle acque circostanti.

I malcapitati, fortemente provati dall’evento, venivano scortati dal GC B 77 presso il porto di Porto Cervo, dove ricevevano l’assistenza necessaria dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente, ci si adoperava nel tentativo di domare l’incendio e scongiurare un eventuale sversamento di sostanze inquinanti.

Nonostante il pronto intervento e lo sforzo profuso dai mezzi intervenuti, i danni strutturali provocati dall’incendio causavano l’affondamento dell’imbarcazione che si adagiava su un fondale di circa 50 metri.

I mezzi della Guardia Costiera rimanevano comunque nell’area delle operazioni per monitorare eventuali danni da inquinamento; sul posto sta operando anche il mezzo navale “KORAL” del Ministero dell’Ambiente, di stanza a Golfo Aranci e provvisto di dotazioni antinquinamento.

La Capitaneria di porto di Olbia ha avviato l’inchiesta volta ad accertare la dinamica degli eventi e le cause che hanno scatenato l’incendio a bordo.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA