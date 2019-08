Nuovo programma orario per uffici amministrativi di Santa Teresa

La Ats-Assl Olbia comunica alla popolazione che a causa dell’assenza imprevista e non prevedibile del personale, è momentaneamente costretta a riprogrammare l’attività garantita nello sportello di Santa Teresa di

Gallura. Provvisoriamente l’ufficio aprirà al pubblico il mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Si ricorda alla popolazione che in alternativa le pratiche possono essere presentate ed espletate anche negli altri uffici territoriali.

Per quel che riguarda “Scelta e revoca del medico – esenzioni”, ci si può rivolgere ad Arzachena, La Maddalena, Tempio Pausania, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; a Palau il giovedì dalle ore

09.00 alle ore 12.00; a Olbia, dal lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Per l'”Assistenza integrativa”, gli sportelli di Olbia sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (previo

appuntamento telefonico al numero 0789/552658); a Tempio Pausania il martedì, dalle ore 09.30 alle 12.00 (previo appuntamento telefonico al numero 079/678362): si precisa che l’appuntamento è necessario per garantire la consulenza specialistica dell’infermiera della nuova ditta, sia per le prescrizioni ex novo sia per il rinnovo del piano terapeutico.

Per le “Pratiche per il morbo celiaco” gli sportelli di Olbia sono operativi il lunedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle 12.00 (tel. 0789/552632).

L’Ats-Assl Olbia si scusa con la popolazione per il disagio causato e assicura alla popolazione che sta lavorando per ripristinare il servizio

nel minor tempo possibile.