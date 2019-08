Nuovi orari e fermate per la corriera ecologica dal 12 agosto

Partiranno lunedì 12 agosto i nuovi orari e le nuove fermate della Corriera Ecologica, il mezzo che effettua soste di 20 minuti in postazioni e orari prestabiliti per garantire agli esercenti un servizio capillare in tutti i quartieri più centrali.

La Corriera Ecologica è riservata ai commercianti e permette di conferire carta, plastica e secco indifferenziato.

I commercianti possono dunque recarsi presso una delle fermate del circuito della Corriera muniti della propria Eco Card e consegnare agli operatori i rifiuti da conferire.

Si ricorda che il secco e la plastica devono essere accuratamente chiusi in sacchi semitrasparenti, gli imballaggi in cartone devono essere accuratamente piegati.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle 9 alle 14.