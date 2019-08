Nuova Tornée in Sardegna di Guillermo Espinosa

Dopo la recentissima e fortunata tournée in Romania con la grande orchestra La Maxima 79, torna in Sardegna l’artista cubano Guillermo Espinosa, con tre imperdibili date organizzate e prodotte dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno.

Si parte il 13 agosto alle ore 21.00 presso il Palm Beach del Lungomare Poetto di Cagliari, con “Ferragosto Cubano”, che sarà replicato anche il 15 agosto nella stessa location, sempre a partire dalle ore 21.00. Si prosegue poi il 14 agosto, alle ore 22, con il live “Dalla cumbia alla timba” nel prestigio scenario naturale della Piazza del Popolo a Pula, nell’ambito della rassegna “Nora Jazz 2019”.

Tre appuntamenti di grande impatto con la musica caraibica, rivisitata secondo un lavoro di contaminazione e arricchimento con matrici peruviane, che rappresenta l’attuale lavoro di ricerca di Guillermo Espinosa, in arte “El Guille”. Si tratta di concerti in cui le doti virtuosistiche di interpretazione dell’artista, sfidano i canoni tradizionali per esaltare il valore della mescolanza tra vari generi. Così gli shows, dove soprattutto le influenze andine declinano il repertorio in molteplici ed originali improvvisazioni, rappresentano degli eventi straordinariamente efficaci nell’accostare cultura e divertimento, piacere dell’ascolto e irrefrenabile coinvolgimento alla danza, per tre live che contemplano il pubblico parte integrante del concept.

Tutte le performances infatti, si presentano con un ensemble artistico volto ad animare e coreografare le esibizioni, con i danzatori Alexis Castor e Betty Oro. Alla consolle il dj Rikity.

Tre serate quindi con musica e danze travolgenti, animazione e costumi variopinti per immergersi a 360 gradi in un mondo esotico senza fare le valige.

Durante la stagione estiva, in cui tra l’altro, cresce la voglia di divertimento e di spensieratezza, i concerti di Guillermo Espinosa, offrono l’opportunità di avvicinarsi a culture lontane in un’atmosfera frizzante e piena di brio: il potere trascinante del temperamento cubano esprime una grande forza comunicativa, in grado di trasformare suoni e movimento in una vera e propria festa. L’universo musicale latino mescola in modo allegro e gioioso ritmo, vivacità e sensualità, in particolar modo nei balli che spontaneamente creano condivisione, divertimento e senso di aggregazione.

Guillermo Espinosa, che ormai da qualche anno vive in Italia, canta salsa sin dalla più tenera età con innato talento arricchito poi nel tempo da passione e ricerca. “El Guille” infatti, negli anni ha sviluppato e perfezionato le sue doti, offrendo così al pubblico favolosi concerti all’insegna del ritmo coinvolgente e divertimento. Già fondatore del gruppo Tabaco y Salsa, è infine salito agli onori delle cronache e critica musicale come voce solista dell’orchestra La Maxima 79.

Gli eventi si inseriscono in un ampio progetto artistico che da anni l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sviluppa in ambito nazionale e internazionale, affiancata e sostenuta da prestigiosi partner privati ed istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.