Nuoro: chiusura uffici amministrativi dell’ATS-ASSL il 5 agosto

La Direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro comunica che lunedì 5 agosto, in occasione della festa di Santa Maria della Neve, Santo Patrono di Nuoro, gli uffici amministrativi aziendali della città (incluso il Poliambulatorio di via Alessandro Manzoni) saranno chiusi.

Restano garantite, naturalmente, come in un qualsiasi altro giorno festivo, tutte le attività ospedaliere legate ai pazienti ricoverati, nonché le attività dell’emergenza e urgenza e la continuità assistenziale (ex Guardia Medica).