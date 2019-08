Cronaca

Nuoro: arrestato giovane di Orgoli per coltivazione illegale di cannabis

Nell'ambito di uno dei numerosi servizi predisposti dalla Questura di Nuoro, e finalizzati al rastrellamento delle aree agresti per contrastare la coltivazione e produzione di stupefacente del tipo canapa indiana, la Squadra Mobile, in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Orgosolo, ha individuato, agli inizi del mese di agosto, in agro di Orgosolo, una piantagione illegale di marijuana, attrezzata con un sofisticato sistema di irrigazione.