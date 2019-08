Per svago o per lavoro: il noleggio a breve e lungo termine a Cagliari (H1)

Per chi sogna una vacanza in Sardegna diversa dal solito, l’aeroporto di Cagliari è il punto di partenza ideale per dare il via all’avventura. A breve distanza, infatti, si situano alcune delle spiagge più belle dell’isola, ma anche percorsi meno noti, ricchi di attrattive storiche e naturalistiche. Indipendentemente dall’itinerario, l’auto a noleggio è indispensabile per muoversi agilmente alla scoperta di oasi incontaminate e spiagge segrete. Il noleggio auto a Cagliari low cost è una risorsa preziosa anche per i professionisti in trasferta, con formule appetibili per il noleggio plurimensile di auto e furgoni. Vediamo quali sono le offerte più complete e convenienti a livello di prezzi.

Risparmiare sul noleggio auto per vacanze (H2)

Tra i gioielli del sud della Sardegna non si può non menzionare l’arcipelago del Sulcis, con i suoi scenari selvaggi e fascinose grotte da esplorare in barca. Tra località balneari super gettonate – come le spiagge di Chia e Villasimius – e tappe più insolite, il noleggio auto all’aeroporto di Cagliari è una prerogativa irrinunciabile per godersi al meglio la vacanza. Per chi non si accontenta della piscina dell’hotel, questa parte dell’isola è prodiga di sorprese: meno spazio all’immaginazione, invece, deve lasciare il servizio di noleggio. Perché il relax sia completo è fondamentale affidarsi a una compagnia seria, con prezzi chiari e trasparenti anche sotto il profilo dei costi extra e delle condizioni contrattuali.

Fatta questa premessa, a fare la differenza sono le tariffe e le offerte speciali pensate per i vacanzieri. Tra le più interessanti per il noleggio auto a Cagliari Elmas spiccano le promozioni targate Locauto, con tariffe molto competitive per i mesi di luglio e agosto. Il noleggio web con formula prepagata dà diritto a particolari vantaggi come il conducente aggiuntivo incluso nel prezzo del noleggio. Presente anche a Olbia e Alghero, Locauto si distingue inoltre per servizi esclusivi all’insegna della flessibilità: in primis il noleggio full self service, gestibile in tutta semplicità via app. E per chi ha in mente una vacanza sportiva o alla scoperta delle spiagge più nascoste, non mancano minivan e crossover dall’assetto rialzato per affrontare in tranquillità ogni tipo di percorso.

Noleggio auto per lavoro (H2)

L’ufficio Locauto a Cagliari è un punto di riferimento anche per chi viaggia per lavoro: non solo per la qualità del suo parco auto, giovane e performante, ma anche per i servizi offerti. L’autonoleggio a Cagliari aeroporto, infatti, è l’ideale per i professionisti in trasferta, anche grazie alla possibilità di usufruire del noleggio digitale sopra citato, una formula vantaggiosa che consente di saltare le code e di gestire gli spostamenti in modo efficiente.

Chi necessita di un’auto per periodi più lunghi può usufruire di convenienti tariffe online per il noleggio plurimensile con conducente aggiuntivo e 5000 chilometri inclusi. In questo caso, la durata del noleggio spazia da uno a sei mesi, ma non mancano le formule vantaggiose per il noleggio a medio e lungo termine. Le soluzioni business sono progettate su misura del cliente, con assistenza dedicata one-to-one per curare tutti i dettagli. Dalle formule second life, con mezzi di seconda vita selezionati per chi punta a risparmiare sul costo del noleggio, ai pacchetti Corporation ed Executive, la qualità è garantita per il noleggio di auto e furgoni. Le formule contrattuali sono semplici e convenienti, spaziando dal canone mensile standard senza variabili, ai contratti liberi e aperti con durata, percorrenza e servizi opzionali a scelta.