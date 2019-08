NCC Sardegna, effettivo l’ambito unico: Dario Giagoni (Lega): “Soddisfatti!”

Approvata, nella sera di giovedì, la delibera dell’Assessore ai Trasporti concernente le linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, ossia taxi ed NCC. Una delibera che consente di recepire totalmente le direttive dettate dal decreto ministeriale del febbraio 2019, che ha di fatto reso Sardegna e Sicilia ambito unico. Il Capogruppo Lega, Dario Giagoni, esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, un risultato a cui il Carroccio Sardo ha lavorato da ben prima delle elezioni regionali.

Come Lega abbiamo seguito la questione sin dalla sua fase embrionale, sin da quando il futuro per questi imprenditori appariva incerto e poco chiaro. Non dimentichiamo l’impegno e l’ascolto garantitoci dall’allora Viceministro Edoardo Rixi, che a Roma ha ricevuto il sottoscritto e il presidente del Sindacato Federnoleggio, facendo immediatamente sue le istanze e lavorando ininterrottamente al fine di garantire una valida soluzione al problema. Ora, grazie all’impegno del nostro Assessore Giorgio Todde, possiamo dire di aver mantenuto fede all’impegno sino in fondo.

Spiega il Consigliere leghista: