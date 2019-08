Motori. La 58^ Alghero Scala Piccada decisiva per il TIVM

La 58^ Alghero – Scala Piccada dal 27 al 29 settembre sarà round di Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. La competizione organizzata dall’Automobile Club Sassari con il contributo della Regione Sardegna Assessorato allo Sport, della Fondazione Alghero ed il patrocinio del Comune di Alghero, ha avuto la conferma della doppia titolazione da parte della Federazione in seguito al successo crescente riscosso negli anni recenti, dopo che l’ente sassarese presieduto da Giulio Pes di San Vittorio ha rilanciato la gara con una organizzazione meticolosa ed articolata che coinvolge completamente il territorio algherese, per il quale la competizione costituisce un immaginario collettivo storico, come si è da più parti affermato.

La Alghero Scala Piccada è la più longeva tra le cronoscalate dell’Isola dei Quattro Mori, teatro da sempre di memorabili sfide e di entusiasmanti imprese, di cui ultima solo in ordine di tempo, il record realizzato con il tempo di 2’38″950 dal pilota di casa Omar Magliona, l’otto volte Campione Italiano che ha vinto l’edizione 2018 al volante della Norma M20 FC, precedendo l’altro sassarese Sergio Farris Jr. su Osella PA 2000 e lo svizzero Fabien Boububan anche lui su Norma.

Ma la competizione è anche un efficace e concreto volano promozionale per un territorio già famoso nel mondo, di cui la cronoscalata fa scoprire le prospettive più veraci e legate alla profonda cultura sarda, una terra vocata all’ospitalità ed all’accoglienza.

Il programma entrerà nella fase operativa con l’apertura delle iscrizioni, che dal 23 agosto rimarranno aperte fino a lunedì 23 settembre. Venerdì 27 settembre si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche. Sabato 28 le due manche di ricognizione sui tradizionali 6,285 Km della SS 292. Domenica 29 le due gare dell’11° round di TIVM Nord e 15° di TUVM, che sarà la sesta gara con doppia validità per la sempre più ambita serie nazionale cadetta.

-“Gli sforzi di rilanciare la gara più longeva della nostra isola si sono concretizzati – spiega il Presidente AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio – la conferma della doppia titolazione nazionale ne è la garanzia, la nuova collocazione strategica in calendario ne fa poi una tappa fondamentale per il Trofeo. L’efficacia promozionale che cerchiamo sempre ed in ogni modo di capitalizzare sempre più è esaltata dalla crescente fiducia che tutte le realtà partner, pubbliche e private, rinsaldano con l’organizzazione, che dal canto suo diventa sempre più articolata ed incline a tutte le esigenze che arrivano da più parti, con l’obiettivo sempre puntato su promozione dello sport nel rispetto delle regole”-.