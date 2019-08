Mogoro: domani alle 22:00 il concerto dei Balentia

Tornano dal vivo i pionieri del rap in lingua sarda: dopo 23 anni di concerti in tutta Europa, tre album, un Ep e decine di collaborazioni, i Balentia sono pronti per due nuovi live.

Il gruppo suonerà domani, Sabato 3 Agosto, a partire dalle 22.00 sul palco di Piazza Martiri della Libertà a Mogoro (OR) nell’ambito delle manifestazione “Sere d’estate” e Sabato 10 Agosto, a partire dalle 22.30 sul palco di Calici di Stelle a Jerzu, nell’ambito della manifestazione “Jerzu Wine Festival 2019”. Ambedue i concerti sono ad ingresso gratuito.

Dal vivo la band mogorese presenterà i brani tratti dall’ultimo lavoro discografico, Nieddu, e alcuni brani tratti dai dischi precedenti. Sul palco insieme ai fratelli Mura anche Alessandro Atzori al basso, Mauro Mulas alle tastiere, Gianrico Manca alla batteria.

I Balentia – Una delle band più attive e longeve del panorama musicale indipendente sardo, Su Maistu (Alessio Mura) e Lepa (Andrea Mura) – originari di Mogoro (OR), – sono artefici di un rap cantato in sardo ed italiano, che loro stessi amano definire sociale. Hanno all’attivo tre album ed un EP autoprodotti, numerose collaborazioni con artisti nazionali dello stesso genere ed oltre 600 concerti in Sardegna, in Italia ed all’estero (Germania, Spagna, Grecia), in 23 anni di attività.

Il gruppo ha ottenuto buoni riscontri di critica da parte della stampa specializzata (Rumore, Blow Up), nonchè diversi passaggi su Radio e TV Nazionali (Radiorai su tutte). Ha condiviso il palco con artisti Internazionali e Nazionali quali Orishas, Neffa, Piotta, Club Dogo, Colle der Fomento, DJ Gruff.

Nel corso del tempo la band ha dato vita a diversi progetti paralleli, che hanno visto l’allargamento della formazione a strumentisti provenienti da differenti ambiti musicali: Stoccad’e funk, una band a 7 elementi, con chiara impronta funk anni ’70; Forefingers Up, progetto a 5 elementi, in cui si miscelavano black music e colonne sonore italiane anni ’70; Doodazz, progetto a 5 elementi, che si rifa al Jazz Rap di matrice newyorkese.