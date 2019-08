Mogoro. 10-11 agosto 2019 continuano le Sere d’estate 2019: Notte bianca e Tottus a Baddai!

Sabato 10 agosto a partire dalle ore 21.30, anche quest’anno grazie alla collaborazione del Centro Commerciale Naturale “Sa Passillada”, Mogoro si illuminerà per la Notte bianca: balli, musica, punti ristoro e tanto intrattenimento lungo tutta la via Gramsci. Inoltre in Piazza Giovanni XXIII troverete anche i Grandi giochi in legno per bambini e adulti.

Domenica 11 agosto alle ore 22.00 in Piazza Sant’Antioco “Tottus a Baddai” a cura dell’animatrice Sabrina Spiga. Non mancate!