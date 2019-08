Modificata la line-up della serata del 23 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo

Per questioni tecniche e tempistiche, il gruppo The Zen Circus non sarà tra i protagonisti della grande festa di fine estate organizzata da Sardegna Concerti in collaborazione con Stay Up. Rimane invece confermata la line up della serata, che vede il gruppo internazionale degli Ska-P fare finalmente ritorno in Sardegna dopo ben cinque anni dal loro ultimo live. Autrice di veri e propri tormentoni, la band spagnola porta in dote l’aria di festa dello ska, l’adrenalina del punk rock e la vincente commistione fra musica e impegno sociale. Nella serata di venerdì 23 agosto, a partire dalle 21, il pubblico avrà l’occasione di ballare e cantare i vecchi successi ma anche di ascoltare alcuni dei pezzi di “Game Over“, l’ultimo disco accolto da recensioni e commenti positivi dalla stampa e dai fan di tutto il mondo. Ad animare la scatenata notte di festa, nella suggestiva location del Parco dei Suoni di Riola Sardo, anche la tromba di Roy Paci e il dj set firmato da Davide Merlini. Per il pubblico che animerà la lunga notte del Parco dei Suoni, non solo musica ma anche tanti piatti con le prelibatezze gastronomiche dell’Isola. Cinque le aree dedicate alla gastronomia d’eccellenza con spettacolari track-food posizionati nel Villaggio del Gusto, mentre nell’adiacente Galleria del Territorio sono dodici gli spazi espositivi dedicati con percorsi d’arte moderna, mostre permanenti e originali installazioni che raccontano la storia del Parco dei Suoni e degli scavi di Mont’e Prama.