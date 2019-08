Mister Italia 2018, Mirko Pividore, replica al marito di Virginia Raggi Andrea Severini 

Mirko Pividore replica al marito di Virginia Raggi Andrea Severini in merito a quanto ha scritto sul suo blog e poi ripreso dalla stampa nazionale “Mister Italia è quel personaggio che dopo aver vinto un concorso di bellezza risponde alla domanda’ Cosa desideri di più nel mondo?’ La risposta quasi sempre è la pace.

In pratica parla ma dalla bocca non esce nulla, anzi si, esce proprio il nulla”. Mirko scrive: … Andrea venga a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 14 settembre giornate in cui si terrà la finale nazionale di Mister Italia, oltre a recuperare le giornate di vacanza che gli sono state rovinate da Salvini e Zingaretti, avrà modo di vedere che i ragazzi di Mister Italia quando parlano, dalla loro bocca non esce il nulla, anzi sono pieni di interessi e ambizioni, una tra queste anche quella di mettersi in gara in un concorso di bellezza.

Io personalmente sono un universitario, ho un blog, gioco a calcio, faccio il dj e come me, la maggioranza dei fasciati nazionali della precedente finale di Mister Italia, erano laureati o universitari. Siamo uno spaccato dell’Italia di oggi. Il concetto di “bello o bella ma stupido/a” è cosa obsoleta e infondata sia che venga appioppato alle Miss che ai Mister Italia … L’organizzazione nazionale di Mister Italia ha esteso l’invito anche al Sindaco di Roma Virginia Raggi.