Politica

Mario Bruno al Presidente Solinas: “Basta annunci sulla sanità, servono atti”

"Due atti deve fare il Presidente della Regione Solinas se vuole essere credibile e non limitarsi ad annunci o polemiche sterili con la sinistra: primo, una delibera che assegni 80 dei 246 milioni per l'edilizia ospedaliera in Sardegna alla progettazione e costruzione del nuovo ospedale di Alghero; troverà studio preliminare e proposta già pronti per ospedale di primo livello nei cassetti dell'ATS".