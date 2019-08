Concerti

Maracalagonis: il 15 agosto, “The Memphis Mafia” a Torre delle Stelle

Prosegue l'attività estiva dell'Associazione Culturale Palazzo d'Inverno che, giovedì 15 agosto alle ore 21:30, presso l'anfiteatro di Torre delle Stelle, presenta il concerto "The Memphis Mafia", nell'ambito della Rassegna Mara & Mare 2019, organizzata dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con il Comune di Maracalagonis.