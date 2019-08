Il M5S sulle delibere operatori antincedio: “Mai pubblicate sul bollettino ufficiale”

Ho letto attentamente l’elenco dei risultati ottenuti dalla Giunta Regionale nei primi 100 giorni di governo e ho notato un dato che balza agli occhi: nessuno degli assessori, probabilmente per modestia, si è intestato un piccolo record. Mi riferisco a due delibere di Giunta, dedicate agli operatori antincendio, la 28/1 e la 28/2 del 26 Luglio u.s., che ad oggi, ad oltre un mese dalla loro approvazione, non sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, e per questo sono prive di efficacia. Ma siccome non c’è limite al peggio, gli assessori al Personale e all’Ambiente giustificano il ritardo con il fatto che il personale della Regione sarebbe in ferie. Ovviamente le ferie avrebbero comportato la mancata pubblicazione soltanto di queste due delibere, mentre le successive sono state correttamente pubblicate.