Lanusei: dal 2 settembre, riapre l’unità di ortopedia al Nostra Signora della Mercede

Avevamo preso l’impegno affinché la degenza ordinaria di Ortopedia a Lanusei venisse riaperta e, insieme alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo – spiega Andrea Marras, Direttore dell’ASSL di Lanusei –. Ho sempre detto, però, che il risultato era subordinato all’apporto di nuovi ortopedici e i nuovi specialisti stanno arrivando grazie al lavoro di sinergia che si è instaurato tra le istituzioni in campo. In particolare – prosegue Marras – la Regione Autonoma della Sardegna, con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Dott. Mario Nieddu, e il Direttore Generale dell’Assessorato, Dott. Marcello Tidore, le Università sarde: il Prof. Antonio Capone dell’Università degli Studi di Cagliari (Responsabile della Clinica ortopedica, Ospedale Marino), il Dott. Luciano Cara, Responsabile della Divisione Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva dell’Ospedale Marino di Cagliari, e il Prof. Carlo Doria dell’Università degli Studi di Sassari (Direttore della struttura di Ortopedia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari). Infine un ringraziamento doveroso va a tutti i professionisti che hanno manifestato la propria disponibilità ad operare anche nella struttura di Lanusei.