La Sardegna brucia: incendi a Fenosu, San Gavino Monreale, Pula, Villasalto, Macomer e Orani

Anche a Ferragosto non c’è stata pace per il Corpo Foresrale. Fin da primo pomeriggio due elicotteri leggeri sono dovuti intervenire a Fenosu e a Marganai, mentre con un pesante Super Puma hanno dovuto combattere contro le fiamme nel comune di San Gavino Monreale, in località “Is Pontixeddus”.

Altri due elicotteri leggeri sono intervenuti a Pula e Villasalto, e uno pesante (Super Puma) e due canapai 8 e 28 sono intervenuto direttamente da Alghero nell’incendio sviluppatosi in località “Medau Nuraxeddus”, sempre nel comune di Pula.

Altro intervento con un elicottero leggero (Bosa) è stato effettuato nel comune di Macomer per un incendio in località “Sa tanca’ e chercu”.

L’intervento di un elicottero leggero (Sorgono) è stato necessario anche ad Orani per domare un incendio in località “Sos Venales”.

E’ da registrare, inoltre, che il gruppo elitrasportato dell’AS332 SUPER PUMA del Corpo Forestale, unitamente al personale Forestas, ha prestato soccorso anche ad una persona anziana che era in difficoltà a causa di un malore occorsogli durante l’incendio che ancora sta interessando il litorale di Pula.

In tutti gli incendi, è il Corpo forestale a coordinare l’intervento dei mezzi aerei e di tutte le squadre a terra.