La Maddalena: autorizzata con ordinanza n. 67/19 “Aperol Happy Together”

ARGOMENTO

Manifestazione ludico-ricreativa “APEROL HAPPY TOGETHER”.

Organizzatore: Società Spia Games, con sede legale in Via Borgo Palazzo n. 272, 24125 Bergamo.

Periodo: il giorno 13.08.2019, dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

VISTA

L’istanza in data 13.05.2019, e successive integrazioni e corrispondenze via mail, con la quale la Sig.ra Victoria Ivanez, in qualità di collaboratrice dell’agenzia di eventi Spia games, ha richiesto l’emanazione dei provvedimenti di competenza per poter effettuare una manifestazioni denominata “Aperol Happy Togheter”, per il giorno di martedì 13 agosto 2019 nelle acque antistanti la spiaggia di Porto Pollo, Isola dei Gabbiani, Comune di Palau (SS), come meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico.

VISTA

La determinazione n. 114 del 06.08.2019 del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau con oggetto: “Autorizzazione temporanea per occupazione area demaniale per attività ludico-ricreativa (art. 12 delibera g.r. n. 10/5 del 21.02.2017) – località Porto Pollo – Comune di Palau. Richiedente: società spia srl con sede in Bergamo”.

VISTA

La propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 69/2018 in data 12.06.2018.

VISTA

La nota prot. n. 15804 del 08.08.2019 del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Palau, con la quale è stato espresso parere positivo in merito alla manifestazione in argomento.

VISTA

La propria Ordinanza n. 38/2016, in data 17.03.2016 “Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, Comune di Palau (SS) – Disciplina del kitesurf, del windsurf, dell’attività d’insegnamento e norme a tutela della balneazione” così come parzialmente modificata dalla propria Ordinanza n. 20/2017, in data 04.04.2017.

VISTA

La Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare denominata COLREG.

VISTI

Gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

CONSIDERATA

La necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione all’interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione in argomento.

RENDE NOTO

Che il giorno martedì 13 agosto 2019, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, la società Spiagames organizzerà lo svolgimento di una manifestazione denominata “Aperol Happy Together”, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Porto Pollo, Isola dei Gabbiani, Comune di Palau (SS). La manifestazione si avvarrà di un mezzo anfibio denominato “AC7”, iscritto al n. 8997 del Registro delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Genova, che eseguirà la rotta di navigazione secondo le spezzate meglio individuate dalla seguente tabella e come riportato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza. AREA MANIFESTAZIONE PUNTI LATITUDINE WGS 84 LONGITUDINE WGS 84 A 41° 11’ 43.81’’ N 009° 19’ 08.94’’ E B 41° 11’ 44.03’’ N 009° 19’ 13.98’’ E C 41° 11’ 34.24’’ N 009° 19’ 19.30” E D 41° 11’30.49’’ N 009° 19’ 17.89” E

ORDINA

Articolo 1: divieti

Nel periodo sopra indicato, qualsiasi tipologia di unità in transito nella zona di mare interessata dalla manifestazione presti la massima attenzione assumendo velocità e rotte tali da non arrecare danni o intralcio all’unità impegnata nell’evento, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite sulla base della buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2: prescrizioni

L’Organizzatore dovrà: predisporre, mediante il posizionamento di cavi tarozzati conformemente a quanto disposto all’art 7/2 dell’ordinanza 69/18 di questa capitaneria di porto, idoneo corridoio di avvicinamento sulla spiaggia, al fine di delimitare lo specchio che dovrà essere riservato in via esclusiva all’atterraggio dell’unità: contattare la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al numero telefonico 0789736709, per comunicare l’orario di inizio e termine manifestazione;



verificare, prima dell’inizio della manifestazione, che gli specchi acquei interessati dall’evento, siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;



informare tempestivamente l’Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie della manifestazione;



interrompere immediatamente lo svolgimento delle attività in argomento, qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;



accertare che le condizioni meteomarine, dall’inizio sino al termine della manifestazione, siano tali da consentirne lo svolgimento in piena sicurezza; osservare tutte le vigenti disposizioni di legge, normative e regolamentazioni emanate da questo Ufficio e dagli altri Enti e/o Organi competenti.

I comandanti/conduttori delle unità in transito, in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalla suddetta manifestazione, dovranno: prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza idonea dal mezzo e dal personale operante; adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.



La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il Committente e la Ditta Esecutrice dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 3: sanzioni

Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.