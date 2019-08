La Maddalena: approvata l’ordinanza n. 76/2019

Ordinanza n. 76/19

Disciplina dell’accesso e sosta di autoveicoli all’interno del Piazzale XX Luglio 1865 Comune di La Maddalena (SS).

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

Vista

L’istanza in data 07.08.2019 del Comune di La Maddalena con la quale, in considerazione di una maggiore presenza di flussi turistici sull’Isola di La Maddalena durante il periodo estivo, viene richiesta l’opportunità di consentire l’utilizzo dei parcheggi presenti all’interno del “Piazzale XX Luglio 1865”.

Vista

La circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27.10.2011 della Direzione Generale per i Porti – “Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”.

Visti

Gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima).

Considerata

La necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, disciplinino temporaneamente la viabilità nell’area interna al Piazzale XX Luglio 1865 di cui alle premesse.

Rende noto Che, a partire dalla data odierna e sino al 30.09.2019, dalle ore 18:00 alle ore 07:00, è approvata la disciplina della sosta degli autoveicoli all’interno del “Piazzale XX luglio 1865” del Comune di La Maddalena (SS), come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, con le seguenti modalità. Ordina Articolo 1: sosta all’interno degli stalli bianchi A partire dalla data odierna e sino al 30.09.2019, è consentita la sosta degli autoveicoli presso il “Piazzale XX luglio 1865” del Comune di La Maddalena (SS), all’interno degli appositi stalli evidenziati in “bianco” e relativi stalli per la sosta di autovetture in favore di personale diversamente abile (D.P.R. 151/12), a partire dalle ore 18:00 alle ore 07:00, come meglio individuato nell’allegato 1 (banda rossa). Dalle ore 07:00 sino alle ore 18:00 del medesimo periodo temporale, ovvero dalla data odierna sino al 30.09.2019, gli stalli bianchi devono essere lasciati liberi ed il conseguente accesso all’interno dell’area del “Piazzale XX luglio 1865” è regolato a mezzo sbarra elettronica, previo controlli di sicurezza a cura di preposto personale militare dipendente.

Articolo 2: Sosta all’interno degli stalli gialli

Gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” di cui all’allegato 1 (banda gialla) sono esclusivamente riservati ai mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto ed a quelli appositamente autorizzati dalla medesima.

Articolo 3: norme sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174/2 del Codice della Navigazione.

Articolo 4: pubblicità e varie

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.