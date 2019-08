Itri. Marco Lo Russo al Premio Nazionale di poesia Mimesis

Venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20.30 al Castello Medievale di Itri, si svolgerà la serata conclusiva della XXII edizione del Premio Nazionale Mimesis di poesia.

Considerato tra i più importanti concorsi letterari italiani, sotto la direzione artistica di Patrizia Stefanelli, vanta negli anni collaborazioni con Renato Filippelli, Valentino Zeichen e Davide Rondoni. Quest’anno sarà il Prof. Nazario Pardini a presiedere la giuria, affiancato da Nicola Maggiarra, Aniello Apicella, Fabia Baldi, Loriana Capecchi, Franco Di Carlo, Grazia Dormiente e Annalisa Rodeghiero.

Ad impreziosire la serata il Maestro Marco Lo Russo, concertista e compositore di fama internazionale, che si esibirà con il soprano Min Ji Kang; insieme proporranno un repertorio di brani originali composti dallo stesso Lo Russo, come l’Ave Maria dedicata a Papa Francesco, ma anche colonne sonore e celebri melodie.

Marco Lo Russo, che a breve sarà in tour in Corea con il suo Made in Italy, ha reso la fisarmonica protagonista indiscussa della sua arte musicale sdoganandola dallo strumento popolare dell’immaginario collettivo. Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, produttore, musicologo nonché già docente in diversi Conservatori di musica italiani e stranieri, è considerato tra i musicisti italiani contemporanei più rappresentativi della nuova generazione, vanta illustri collaborazioni, come con il Premio Oscar Nicola Piovani e Leo Brouwer, e ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti internazionali.