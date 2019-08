Intrattenimenti musicali, a Porto Torres una deroga ai decibel per le feste di agosto

Una deroga ai limiti acustici per le feste e i fine settimana di agosto, da sempre ricchi di eventi e piccole manifestazioni, in modo da favorire e incentivare le attività economiche della città. Con questo obiettivo il sindaco di Porto Torres ha firmato un’ordinanza che permetterà agli esercizi commerciali di svolgere spettacoli ed eventi musicali.

L‘ordinanza, in corso di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Porto Torres, prevede delle speciali eccezioni per i giorni da mercoledì 14 a domenica 18, il fine settimana compreso tra venerdì 23 e domenica 25 e infine per venerdì 30 e sabato 31 agosto. Il limite massimo di immissione acustica è fissato in 70 decibel.

Nei giorni da mercoledì 14 a sabato 17 agosto, venerdì 23 e sabato 24, venerdì 30 e sabato 31 si potrà fare musica dalle nove del mattino alle 2 del giorno successivo. Il limite di orario si riduce invece di un’ora e quindi dalle nove del mattino all’una del giorno successivo, per le domeniche del 18 e del 25 agosto.L’ordinanza è valida per tutti i pubblici esercizi, i circoli privati e gli esercizi ricettivi, compresi quelli balneari. Il Comune eseguirà comunque i controlli fonometrici per verificare il rispetto del limite dei decibel, così come delle fasce orarie.

«Siamo voluti andare incontro alle tante richieste da parte dei gestori dei locali – commenta il sindaco Sean Wheeler – la nostra città sta infatti vivendo un bel momento dal punto di vista turistico, sia per la grande attenzione mediatica, sia per la presenza di molti visitatori. Ci sono quelli che sbarcheranno ancora dalle navi da crociera, quelli che hanno scelto di restare in città e i tanti concittadini che sono in vacanza e hanno il piacere di intrattenersi con la musica durante le serate. Mi auguro che questa ordinanza possa essere da stimolo, sempre nel rispetto di tutti, per incentivare l’economia derivata dal turismo».