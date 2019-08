Inizia la XIX Accademia Internazionale di musica classica

Formazione e spettacolo al Conservatorio di Cagliari. Tutto pronto al G.P. Da Palestrina per diciannovesima edizione dell’Accademia Internazionale di Musica Classica che sino al prossimo 5 settembre, sentirà riecheggiare fra le sue aule, le note suonate da 200 giovani talenti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di affinare le proprie capacità artistiche.

Tanti anche i maestri del calibro di Pavel Vernikov, violinista affermato e fondatore del celebre trio Tchaikovsky, Pietro De Maria, pianista, accademico di Santa Cecilia e docente al Mozarteum di Salisburgo, Alexander Chaushian, violoncellista, Roman Guyot, insegnante nella prestigiosa Hem (haute école de musique) di Ginevra e componente di giuria nei più importanti concorsi internazionali. E poi ancora, Marc Danel, Tatjiana Masurenko, Svetlana Makarova, Luciana Serra, Krzysztof Wegrzyn, Michel Moragues. Il direttore artistico dell’Accademia, Cristian Marcia, continua invece a rimanere il punto di riferimento per chi vuole perfezionarsi con la chitarra.

Pieno il sostegno alla dieci giorni dell’Accademia da parte dell’Amministrazione comunale di Cagliari. La conferma è dell’assessore Paola Piroddi che stamattina intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’evento e appositamente convocata al Pierluigi Da Palestrina di piazza Porrino, ha anche sottolineato come l’iniziativa rappresenti “un fiore all’occhiello dell’offerta culturale e di spettacolo cittadina”.

“Di concerto con gli altri assessorati, soprattutto col Turismo che nel caso di specie è l’interlocutore privilegiato – ha aggiunto la rappresentante dell’Esecutivo Truzzu, titolare della Cultura e Spettacolo – l’intento è quello di identificare degli itinerari per far conoscere Cagliari a tutti i partecipanti dell’Accademia e loro accompagnatori per promuovere il territorio”.

A illustrare i dettagli della manifestazione il direttore e il presidente del Conservatorio, Giorgio Sanna e Gianluca Floris. Con loro anche Cristian Marcia, direttore artistico dell’Accademia che prevede non soltanto corsi di alto perfezionamento musicale, ma anche il festival “Le notti musicali”: dal 2 al 5 settembre, infatti, si potranno ascoltare i grandi maestri dal vivo nello scenario dell’Auditorium del Conservatorio (programma al link più sotto indicato).

Particolare l’attenzione ai giovani virtuosi sardi. L’Accademia, in collaborazione con il Conservatorio, ha assegnato anche quest’anno 30 borse di studio per la frequenza delle masterclass. Un’occasione preziosa per migliorare le proprie capacità.

Nato nel 2000, la proposta culturale si fregia oggi del bollino Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) che nel 2008 ha inserito l’Accademia di musica di Cagliari tra i suoi partner.