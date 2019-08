Indagine Europea sulla Salute. A Oristano rilevazione tra il 2 settembre e il 2 dicembre

L’indagine, condotta in tutti gli Stati dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di fornire un contributo per la definizione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche sanitarie.

Il Comune di Oristano partecipa alla rilevazione nel periodo dal 2 settembre al 2 dicembre 2019.

Sono coinvolte 26 famiglie (estratte a campione dall’ISTAT), alle quali è già stata inviata via posta una lettera informativa a firma del Presidente dell’ISTAT.

Un rilevatore incaricato dal Comune per conto dell’ISTAT, munito di cartellino identificativo, si recherà nelle abitazioni delle famiglie sorteggiate per effettuare l’intervista.

Le informazioni saranno raccolte:

1. attraverso un’intervista diretta con un questionario cartaceo di colore giallo somministrato dall’intervistatore, che contiene una scheda generale, il questionario familiare e le schede di intervista individuali per ciascun componente;

2. attraverso due questionari, da compilare individualmente, uno di colore azzurro (per le persone dai 15 anni in su) e uno rosa (per le donne dai 18 ai 54 anni).

Per tutti i quesiti posti, eccetto quelli relativi ai minori di 15 anni, è previsto l’obbligo di risposta al fine di garantire la conformità e la possibilità di aggregazione dei dati con quelli raccolti negli altri paesi dell’Unione Europea.

Vi sarà comunque la facoltà di astenersi per i quesiti di natura sensibile, contrassegnati nel questionario con la lettera “S” e in ogni caso segnalati dall’intervistatore.

Per qualunque chiarimento circa la rilevazione e le generalità degli intervistatori contattare l’Ufficio di Statistica – Piazza Eleonora n. 44 tel. 0783 791461.

Ulteriori informazioni sulla rilevazione sono disponibili sul sito dell’ISTAT.