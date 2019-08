Incontro alla Mem il 27 agosto circa le iscrizioni universitarie

Organizzato dallo Sportello Informa & Orienta del Comune di Cagliari, si svolgerà, martedì 27 agosto dalle 16,30 alle 19,30, il secondo incontro tematico sull’iscrizione all’Università e i test di ingresso.

Durante l’incontro, che sarà ospitato presso la Sala Eventi al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, verrà spiegato come prepararsi ai test di ingresso con riferimento ai meccanismi dei quiz di logica e cultura generale. Sarà l’occasione anche per effettuare delle simulazioni sui test.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/JjnaJ47vBFuK2q5J7