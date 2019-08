Incentivi sconti non residenti da e per le isole di Carloforte e La Maddalena

All’incontro, che aveva la finalità di discutere il parziale abbattimento del costo dei traghetti a favore di un miglior collegamento da è per le due isole maggiori, erano presenti anche il Capogruppo Lega in Regione Dario Giagoni e il consigliere regionale Lega Michele Ennas “È stato un incontro prolifico nel quale abbiamo avuto modo di discutere della ripartizione dei fondi per lo sgravo dei biglietti dei traghetti in base a quanto stanziato nella precedente legge di stabilità” Afferma Giagoni “Questi fondi verranno elargiti tramite delibera di giunta a firma del nostro assessore Giorgio Todde, che ringraziamo per il costante impegno, e ammonteranno a un totale di 250mila euro per ciascuna delle tratte.

Un piccolo miglioramento rispetto alle precedenti annualità, che si attestavano intorno ai 200mila euro, che stanno a simboleggiare l’impegno della Lega, anche su base nazionale, a voler fare di più per due perle della nostra terra sin troppo spesso penalizzate dalla loro posizione di “isola nell’isola”. I fondi sono utilizzabili sino al 31 Dicembre 2019″ Prosegue il Capogruppo “Avranno la finalità di fungere da campione e far quantificare con dati reali lo stanziamento necessario per le successive annualità.

Abbiamo, inoltre, accolto in modo positivo l’idea lanciata dai primi cittadini di puntare a una politica di incentivazione mirando a ripartire i fondi in base alle fasce orarie, oltre al doveroso venir incontro alle necessità dei Trasporti commerciali ammortizzando i costi in fasce orarie definite fredde, come ad esempio la navigazione notturna. Un punto di partenza importante che farà in modo che la nostra attenzione sia sempre più incentrata nei territori che, per un motivo o per l’altro, soffrono maggiori disagi.” Conclude il leghista