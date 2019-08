Incendi a Nuoro e Buddusò: intervento degli elicotteri per domare le fiamme

Incendio di Buddusò, località Su Campu

Interviene l’elicottero regionale del Corpo Forestale decollato dalla base di Anela alle 6:30, coadiuvato dal presidio organizzato dal comando forestale di Buddusò, operativo tutta la notte, e dalla colonna mobile del Corpo forestale con mezzi e personale degli ispettorati di Cagliari e Oristano. Previsto il decollo alle ore 9 dell’elicottero pesante Super Puma di stanza a Fenosu. L’incendio presenta fiamme attive ma è sotto controllo.

+++ È stato richiesto l’intervento di 2 Canadair (CAN 8 e CAN 28), con arrivo stimato sul posto ore 8:35, per il contenimento di fiamme attive sul perimetro della superficie percorsa in data 14/08. L’incendio è sotto controllo. +++

Incendio di Nuoro, località Ugolio

Interviene l’elicottero regionale del Corpo forestale decollato dalla base di Farcana alle 6:46, coadiuvato dal personale del comando forestale di Nuoro.

Articolo in aggiornamento.