In che modo la repressione e la menzogna possono condurre alla privazione della libertà?

Tradurre a parole quel che non si riesce a dire non è poi così semplice, soprattutto nel momento in cui vorremmo dare una versione di quella situazione che corrisponda, il più possibile, a quanto sentiamo interiormente. Pensiamo a quanto possa risultare difficoltosa la comunicazione nel momento in cui desideriamo trasmettere qualcosa di veramente importante per noi all’altro e questi non riesce a comprendere. Trovare quella “logicità” che soltanto la mente può conoscere ed elaborare, non permette la coadiuvanza del fattore cuore, che rimane escluso dal discorso, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

E’ infatti questa mancata collaborazione, dal quale si diramano tutte le difficoltà, che viene a mancare anche la comunicazione con noi stessi: specchi persino in questo, guardando a quelle profondità che preferiremmo, per un motivo o l’altro, non considerare di modo che, magari, un giorno, possano farsi da parte per lasciare quasi spontaneamente, posto a qualcos’altro. Si tratta, ancora una volta, di mettere da parte qualcosa che invece faremmo meglio a considerare nel momento in cui si presenta, per non permetterle d’intralciarci troppo in seguito: come quella parte che aspira, in maniera assoluta, a primeggiare sull’altro nella detenzione della massima conoscenza di una materia, un campo. Sono molte le cose che non andiamo considerando e, fra queste, la mancanza di comunicazione fra mente e cuore, dalla nostra e successivamente con il nostro interlocutore. L’estremo bisogno di categorizzare, catalogare, classificare ogni cosa, fino al più minuto particolare, ha escluso l’inventiva e l’originalità proprie dell’intuizione, spesso al cardine delle più grandi scoperte fatte fino ad oggi. Ma ci sono ragioni che non possono essere dimostrate, così come verità che non possono essere viste: è bello dirlo in un periodo storico nel quale la cosiddetta “massa critica” ed i cambiamenti sociali, così repentini, apparentemente superficiali, fanno da specchio ad un cambiamento molto più profondo che sta avvenendo, in ognuno.

Il lato nero della menzogna è rappresentato anche e soprattutto dalla tendenza al pensiero dell’impossibilità dell’agire, pensando diversamente a quel che può essere cambiato ma che, per mancanza di Fiducia in se stessi, non riusciamo a cambiare.

Il sentimento d’Amore stesso non può essere spiegato ed insegniamo ai bambini a scrivere, leggere, calcolare, spesso senza insegnarli la valorizzazione di quanto si trova al loro interno, fin dalla nascita, trascurando la possibilità di fare emergere queste bellezze e precludendo noi dall’accoglimento. Non ce ne occupiamo, preferendo occuparci di quel che è “abbastanza conosciuto”: infondo, come potremmo trasmettere qualcosa che noi stessi neghiamo al bambino? E’ preferibile raccontare un messaggio antico di millenni, sapendo che ha funzionato anche con noi, immaginando possa funzionare con il bambino perché simile a molti altri bambini (campionamento). Guardare a quel che riconosciamo come “sicuro” perché sperimentato miliardi di volte in laboratorio non può rendere l’idea di una scoperta che ancora non è stata fatta, semplicemente mettendo la testa sotto la sabbia. Se ci pensiamo prima che la luce venisse scoperta gli uomini guardavano al fuoco o alle candele come unica risorsa per poter illuminare le proprio giornate. Troviamo difficoltoso poter lasciare, per un attimo, quel filo logico che riconduce il discorso alla sola ragione, nel momento in cui “rinunciamo” a rendere il sentire parte attiva del discorso, senza per questo lasciarci “troppo andare” al sentimento. Una mancanza questa che conduce ad una pessima risultanza ma che sappiamo bene esserci ancora, soprattutto all’interno delle istituzioni che necessariamente sentono di dover lavorare “a favore” della prima: come sarebbe se potessimo invece manifestare quell’accettazione del diverso che tendiamo ad escludere, iniziando a mettere in discussione quel che può essere visto? Si tratta di regole così fisse da aver assunto, nella mente per logica meccanica, forma di limitazioni perpetuate nel tempo, generazionalmente ai giovani che invece raccolgono tesori di ricchezze e fantasìe spesso incomprese: passano quasi sempre attraverso la musica, la scrittura, l’arte in generale che racconta di questi mondi che, in fin dei conti, vengono “snobbati” dalla società materialistica, consumistica, dalle istituzioni stesse che “valorizzano” dando ampio credito a quel che riesce meglio “dentro i margini“, qualunque funzionalità atta al proseguimento dei vecchi schemi psico-comportamentali, con conseguente “messa da parte” di tutte quelle soluzioni alternative da cui riceverebbero soltanto uno stimolo per riconoscere quanto di profondo c’è negli attuali cambiamenti sociali, cosa sta avvenendo all’interno delle persone che conduce alle sofferenze che tutti vediamo, viviamo.

Insegnare la negazione al bambino non ha mai portato niente di buono, nemmeno insegnarli l’importanza della materia, nel caso anche avesse così rilevanza, guardando ai contesti sociali che, per la prevalenza, contemplano soltanto “quel che è possibile vedere“. Facciamo passare un messaggio di così tanta accettazione parlando di diversità, nel momento in cui immaginiamo, trasmettendo le stesse parole insegnate a noi, che possa accoglierle in diversa maniera facendole proprie e diventando “migliore” di noi, sotto tutti i punti di vista, quanto meno vorremmo così fosse. Una falla presente e sempre meno funzionale nella nostra società: imparare da quel che non è possibile vedere per non trascinare in avanti i soliti errori e comprendere così che quel che non apparentemente non si può vedere è molto più di quel che si vede. Sembra quasi non vi sia mai tempo per parlare di cose così importanti, preferendo perpetrare al solito i meccanicismi che, in ambito socio-umanitario, in fondo stanno facendo acqua da tutte le parti, e non perché non siano più validi al perseguimento dello scopo, ma perché sta venendo a mancare quell’aspetto che, invece, richiede di essere Visto e Riconosciuto.

Insegnare al bambino l’importanza della mente, il ragionamento alla sopravvivenza preclude la possibilità di questo profondo riconoscimento e l’exploit di quella parte che tutti andiamo nascondendo, in un modo o nell’altro, e quanto viene fatto in tutte le scuole per mancanza di strumenti, negli istituti primari e secondari dove l’apprendimento passa molto per il conformismo identitario e l’amara l’esclusione, sempre più reale, di questa evidenza lampante, sotto gli occhi di tutti, accompagnata alla mancanza d’Ascolto: insegniamo veramente tanto di quel che può essere visto e “riconosciuto” a colpo sicuro, senza ombra di dubbio. Ma quanto può servire questo comportamento allorquando ci troviamo davanti ad un comportamento che non sappiamo comprendere, non riusciamo a “decifrare” con i nostri moderni strumenti, seppur ancora molto limitati, in realtà, non potendo scoprire quel che, per davvero, si nasconde dietro alla verità? Vorremmo scoprirla portando avanti un modus operandi che richiede un veloce aggiornamento, utilizzando quegli stessi strumenti che finiscono per fungere da impedimento ai nostri stessi scopi, a quel che potremmo scoprire “aprendo la mente” attraverso l’intuizione, la sensibilità, la ricettività sgombra del campo vuoto da ogni teoria pregiudizievole nei confronti di bambini, ragazzi, adulti spesso “etichettati” come “diversi” nel momento in cui “perdiamo” la capacità di contatto con quelle profondità che potrebbero arrivare a cogliere queste sottigliezze, spettro di verità molto più grandi, spesso incontenibili dalla società stessa che estremizza questo bisogno alla classificazione.

Capita sovente la “palla al balzo” nell’osservazione poco attenta di un bambino che s’atteggia, diversamente da tutti gli altri, parlando di qualcosa che non riusciamo a comprendere “razionalmente” (cit. l’essenziale è invisibile agli occhi) non perchè impreparati, ma perchè caparbi nel guardare sempre nella stessa direzione (paura), per non “sporgerci troppo”, per non “rischiare” d’intravedere al di la di quel che non immaginiamo di non poter afferrare (paura di volare), intenti come siamo nel trovare le soluzioni allo stesso modo di sempre, utilizzando i soliti strumenti arcaici, ormai antiquati a questa nuova, quanto vecchia, materia. Insegnare al bambino a leggere e scrivere sarebbe stata poca cosa a fronte dell’insegnamento principale che a scuola non è mai stato fatto per mancanza d’attenzione o per ovvie difficoltà dovute al condizionamento, non avendo avuto nemmeno la possibilità di conoscere qualcuno in grado di aprirci le porte a quel contatto con la nostra interiorità. Saper trasmettere la possibilità d’Ascolto re-direzionando la mente al cuore avrebbe permesso al bambino anche lo sviluppo di quella Fiducia in se e nelle proprie potenzialità che nemmeno noi sapevamo o potevamo dare a noi stessi, con la conseguenza del rifiuto, da parte nostra e sua, d’apertura e incanalamento di quelle sensazioni che avrebbero garantito il fluire della Sua verità, quasi sempre svalorizzata.

Preferiamo ancora occuparci di tutto quello che può essere visto a occhio nudo escludendo, a priori, quanto invece ci viene trasmesso senza nemmeno accorgercene, quei messaggi che passano nel sottofondo delle nostre giornate e permettono al Cambiamento, unica costante della Vita, di fluire liberamente, concludendo una vita sempre più vicina alla scienza ufficiale e sempre più lontana dai veri motivi che l’hanno generata: e la questione assume connotati di un importanza senza precedenti nel momento in cui realizziamo che, alla mancanza di quest’antico equilibrio, s’accompagna, inevitabilmente, al collasso delle certezze materiali. Quanto è conveniente lasciare da parte le sensazioni? Se queste stesse fossero, come si sta evidenziando sempre più, forze da accogliere e non da rigettare, avremmo abbastanza coraggio di entrare nella dimensione dello “sconosciuto”? Cosa significa entrare in contatto profondo con se stessi? Le popolazioni primitive già conoscevano di questa possibilità e non escludevano come invece è accaduto oggi: ma se dovessimo ricondurla solo e soltanto a questo ritorneremo ai soliti discorsi dove non c’è mai stato vincitore ne vinto, con la conclusione che vedrebbe comunque tutti perdere. Abbiamo insegnato ed insegniamo ancora ai bambini ad ascoltare unicamente la mente, ed iniziano a leggere la realtà attraverso gli occhi dell’imperfezione (in una società apparentemente tesa al “perfetto” perché propriamente Conosciuto), limitandosi a quanto di più discreto abbiamo da raccontare, mantenendo probabilmente quel riserbo su tutte le questioni che, invece, andrebbero prontamente affrontate per il bene di tutta la collettività, ad iniziare da questi stessi bambini che richiedono e domandano, manifestando l’estremo bisogno di vedere per quel che siamo Realmente e non per quelle figure convenzionali che andiamo ritagliando, lasciando da parte l’estremo bisogno di conformismo emozionale che vede quelle verità che dovremmo mostrare al mondo, chiuse dentro ad un forziere in attesa di quel “qualcuno” che possa liberarle, liberando noi dal fardello della pesantezza del segreto di quel che Siamo.

La tendenza è sempre stata quella di “ridurre al minimo” l’essenza dei bambini, immaginando di fare loro del bene perpetuando quel vecchio schema di impostazione che vedeva la mente “al centro dell’Universo” e le relative convenzioni mostrarsi al massimo grado della loro forza, conseguentemente sminuendo la possibilità di quell’espressione che, invece, avrebbe contribuito alla rimostranza generale che non tutto può essere spiegato e dimostrato con metodi ormai collaudati da tempo: le convenzioni ne sono la conferma più lampante. In questo modo abbiamo fatto passare il messaggio che ogni cosa avrebbe dovuto seguire “un filo logico” per essere compresa (dalla mente), insegnando così anche la possibilità di “esclusione” del diverso avvertito come una “minaccia” a quel che invece era possibile conoscere, apprezzare, valorizzare nello stesso modo di sempre. Verrebbe da pensare chi si trova più nel passato, in questo momento? Chi fa resistenza ad un presente che richiede un rinnovamento alla base di questa concezione arcaica? Quali sono le resistenze che impediscono la piena espressione del potenziale umano (fatto, soprattutto, di accettazione di quel diverso ritenuto pericoloso perché incomprensibile e “fuori dagli schemi”)? Infondo, nella quotidianità, ancora funziona in questo modo, guardando all’ordine imperativo stabilito per creare armonia ma che, oramai, sta rivelando essere una prigione emozionale, guardando a quelle stesse istituzioni che invece dovrebbero garantire l’emergere di queste nuove istanze, l’accettazione e la trasmissione di messaggi del tutto nuovi, non ancorati al meccanismo di paura che caratterizza gli anni passati. Un lavoro che dovrebbe nascere dalla famiglia, ma la famiglia, in quanto comunità, riconosce l’ordine per trasmissione e i condizionamenti, inevitabili, non possono che condurre alla conclusione che qualcosa non sta funzionando. La paura di perdere il controllo si accompagna all’impossibilità di espressione per mancante di ricettività, connessa alla paura d’espressione: un meccanismo apparentemente riconoscibile ma che non lo è affatto e spesso affonda in profondità. Ne consegue l’impossibilità, da parte della Giustizia e quanti si occupano della tutela delle persone, dal punto di vista degli interessi materiali ed immateriali, di poter arrivare a soddisfare quel profondo bisogno di riconoscimento, innato, che ogni giorno si manifesta nella costante ricerca dell’essere Ascoltati ad un livello che non è più quello della parola o dell’azione, ma quello dell’emozione, profonda e viscerale. Da questo mancato incontro l’assenza dell’incontro su quel piano che non più così tanto “visibile” e che richiederebbe un inversione di propositi, rivolgimento all’interiorità e alla ricezione, tagliata fuori dalla consuetudine convenzionale, unica possibilità di ri-trovamento di quell’equilibrio fra corpo, mente, anima.

In effetti non sarebbe stato possibile nemmeno per noi scorgere verità che andavano oltre, avendo ricevuto condizionamenti alla materia veramente così forti che abbiamo immaginato funzionare perché hanno funzionato per molti altri e per tanti anni: funzioneranno anche per il bambino, ma non ha funzionato fino ad oggi se non da una parte, rassicurando il nostro punto di vista abbastanza ancorato al conosciuto e “distinguibile”, dall’altra, per non incorrere nella famosa lotta faccia a faccia con la nostra paura più grande, quella dell’ignoto. Come sarebbe guardare a quel che non si conosce senza nessuna paura? Una paura ri-collegabile a tutte quelle più piccole che vorremmo estirpare per sempre dalla nostra mente, molto vicina ad una comune paura, e nemmeno più di tanto, di “perdere il controllo“. Non sarebbe la paura di perdere noi stessi, in questo caso, ad arrecarci danno e dolore, quanto la paura che qualcun’altro, con un apparente ascendente su di noi e sulla nostra vita, facendo leva sulle nostre convinzioni, sull’autostima, possa farci del male. Hai paura del mondo? Quando hai iniziato ad avere paura del mondo? Cosa hai sentito la prima volta che hai avuto paura del mondo? Spesso l’uomo continua a mentire, iniziando da se stesso per continuare con il prossimo: una menzogna che si ripete ed atta a nascondere quella vera sensibilità che, invece, potrebbe rivelarsi come il vero contributo da dare al mondo.

Siamo noi protagonisti delle nostre vite a scegliere per noi stessi un presente diverso da quello che avremmo potuto immaginare, di conseguenza un futuro ricco di soddisfazione, pienezza, abbondanza di qualsiasi tipo, soprattutto Spirituale. Il vecchio gioco dell’aggirare il prossimo (se stessi) ricorrendo al tranello dell’inganno, sulla separazione imperativa ed alimentata da un sistema sociale ormai arcaico che nulla ha da raccontare all’uomo moderno che desidera il progresso, sotto tutti i punti di vista, non ha più alcun senso e quel vecchio insegnamento, ripetuto e disfunzionale, che tramandiamo ai bambini, detentori di quella conoscenza che presuntamente immaginiamo di conoscere ma che, a ben vedere, non riusciamo nemmeno a riconoscere (non riconoscendo ed accettando la nostra), tende alla stagnazione e al disfacimento. Qual’è stato il momento in cui hai rinunciato a raccontare quel che sentivi veramente? Quale parte di te ha sofferto di più nel vedere che genitori, insegnanti, amici e, più in generale, le persone attorno, non rispondevano positivamente a quel desiderio di accoglimento delle tue sensazioni più profonde? Quali sono stati gli insegnamenti che ti hanno portato a dar più credito a quel che potevi vedere, toccare con mano? Raccogliere un sapere messo da parte in favore di qualcosa di più tangibile non è stato progressivo nel riconoscimento di quelle profondità che, nel tempo, hanno continuato a coesistere insieme a noi, cooperando allo sviluppo della vita che stavamo vivendo, giorno per giorno, seppur costantemente negate, infangate, messe all’angolo (nel momento in cui avrebbero potuto venire allo scoperto per impedire ulteriori danni): eppure convivono con noi da sempre in attesa di essere lette, allo stesso modo in cui leggiamo un testo, evidenziandosi come parte importante del discorso e mai di nicchia, nonostante possa sembrare.

Limitare bambini e ragazzi fin dalla tenera età, insegnandoli quelle poche cose che sapevamo e ostinatamente continuavamo a reiterare per paura che qualcun altro potesse giudicare il nostro operato, prima ancora la nostra persona, le nostre emozioni stesse, sapendo che qualcosa potevamo avere “da perdere“, non avrebbero avuto il risultato sperato, e le conferme non hanno tardato ad arrivare: è un po’ quel che continua a resistere al tempo soprattutto guardando ai messaggi in codice lanciati dai giovani. “No!” spesso detto in forma impositiva, “Non si fa, non può essere fatto, non deve essere fatto, se sbagli incorri in questo” sono parti di un vecchio sistema negazionistico basato sulla germinazione e la proliferazione del meccanismo di paura che avrebbe reso vani tutti i tentativi di far coesistere quelle verità necessarie alla crescita ed avrebbero permesso la ri-costituzione dell’equilibrio perso. La negazione come costrizione al silenzio, in favore di cosa? I bambini imparano quel che insegniamo loro, non soltanto dalle parole ma soprattutto dai nostri comportamenti, per imitazione. Per questo non è conveniente imitare la menzogna nel momento stesso in cui desideriamo e richiediamo loro l’espressione della loro verità per il loro (e nostro) benessere.

Daniele Fronteddu