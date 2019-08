Il San Domenico di Imola vola in Sardegna

Un’occasione per Massimiliano Mascia e gli zii Valentino e Natale Marcattili di presentarsi nei mesi di luglio e agosto in una nuova veste al di fuori del rinomatissimo ristorante, due stelle Michelin dal 1977, questa volta proprio sul mare dal quale attingere il meglio della materia prima, sempre poco lavorata ed esaltata delicatamente dalle ricette storiche degli Chef.

Al fianco della tradizione, una ricerca costante e senza eguali per mettere al primo posto gli ingredienti nella loro purezza. E quale location se non un luogo ancora incontaminato, dove verdura, frutta, prodotti ittici crescono a pochi passi in modo vivo e spontaneo. Max Mascia e la sua brigata portano con se’ i più grandi valori del San Domenico, ricercando in un nuovo territorio, diverso dalla loro Romagna, spunti per ricette, abbinamenti e nuove declinazioni.

A Max piace definirsi “cuoco”, come a voler mantenere un rapporto più diretto e vicino con il proprio pubblico, per far conoscere se stesso e il Ristorante San Domenico nel modo più naturale: in Sardegna infatti continua a proporre agli ospiti del Forte Village alcuni grandi classici del San Domenico, come il famoso Uovo in raviolo San Domenico con burro di malga, Parmigiano dolce e tartufo di stagione.

Il suo menù è arricchito da piatti estivi pensati proprio per valorizzare le materie prime e la loro stagionalità, grande cardine della sua cucina. Del nuovo territorio sardo, con cui ormai da due anni si confronta, accoglie con maestria la vicinanza al mare, con piatti come il crudo di ricciola al sale di Cervia, pomodorini “perlarosa di Pula”.

Tra le altre proposte spiccano le tradizionali paste fresche, come i garganelli con le cozze di Arborea e crostacei alle erbe, iclassici tortellini con crema di piselli e prosciutto di Parma e l’immancabile piadina romagnola proprio per portare la passione e la vitalità dell’Emilia Romagna anche in Sardegna.

“Siamo molto felici di essere al Forte Village per la seconda stagione. E’ bello confrontarsi con una clientela nuova, varia e in vacanza, oltre che rivedere alcuni “amici” conosciuti l’estate scorsa. Quest’anno abbiamo voluto dare ancor più importanza alla cucina di pesce, quella che va per la maggiore, accogliendo un pubblico più vacanziero che predilige la leggerezza nei piatti e negli ingredienti, questo ovviamente senza perdere l’identità della nostra cucina” afferma Massimiliano Mascia.

“La cucina della Terrazza San Domenico, continua, rimane un vero e proprio omaggio alla tradizione italiana, “strizzando un occhio” alla Romagna per portare al Forte Village una chiara impronta della nostra regione e delle nostre origini”.

Chef Max Mascia

Il suo percorso inizia a soli 14 anni: per 5 anni, fino al diploma alberghiero, alterna la presenza al Ristorante San Domenico al fianco degli zii Natale e Valentino con gli studi e, terminata la scuola, inizia i suoi viaggi con lo scopo di ampliare le proprie conoscenze su materie prime, tecniche e sapori.

Del suo curriculum citiamo in particolare le esperienze italiane al Ristorante Vissani e al Ristorante Romano di Viareggio, quella statunitense all’Osteria Fiamma di New York e quelle francesi prima alla Bastide Saint Antoine e infine a Parigi alla corte del pluristellatoAlain Ducasse alPlazaAthenée.

Oggi, a 36 anni, Massimiliano rappresenta la nuova generazione del ristorante San Domenico di Imola (2 Stelle Michelin) nonché un segno di continuità nell’innovare e nel rinnovarsi, conservando allo stesso tempo solide radici nella tradizione gastronomica italiana.

“Negli Stati Uniti ho imparato a lavorare a ritmi sempre elevati e ho compreso l’importanza dell’organizzazione del lavoro. In Francia ho approfondito la tecnica di cucina e ho percepito il grande valore della storia e della cultura gastronomica. In Italia ho studiato attentamente la materia prima, una materia prima che non ha eguali nel mondo per livello qualitativo.

La cucina del Ristorante San Domenico di Imola è una cucina del territorio, intesa soprattutto come ricerca delle migliori materie prime ottenute nel loro ambiente ideale, in continua evoluzione, con nuove tecniche al servizio della tradizione.

“Per me il rispetto della materia prima e della stagionalità sono elementi essenziali e costituiscono la base di partenza nel processo di ricerca e innovazione delle tecniche di preparazione”.