Il Cagliari tenta la Roma per Olsen e Defrel

Nella giornata di lunedì il ds Carli è andato a Trigoria per parlare con Petracchi. Il Cagliari vuole fare un doppio bliz in casa giallorossa.

I rossoblù continuano a trattare con la Roma per Gregoire Defrel, l’attaccante francese classe 1991 da sempre stata la prima scelta di Giulini per l’attacco. L’operazione nel mese di luglio sembrava conclusa, ma i due club non riuscirono a trovare l’accordo sui metodi di pagamento.

La svolta- Il jolly del Cagliari per portare Defrel in Sardegna si chiama Robin Olsen. La squadra sarda vorrebbe inserire nella trattativa il portiere svedese oltre ai 15 milioni per Defrel (3 per il prestito più 12 per il riscatto). Se l’operazione dovesse andare in porto, la squadra di Maran risolverebbe due problemi: trovare una seconda punta e la tegola portiere.

Tegola Cragno- Il ds Carli sta cercando un nuovo portiere a seguito dell’infortunio di Cragno alla spalla destra nell’amichevole contro il Galatasaray. L’estremo difensore dei sardi è stato visitato dal prof Castagna a Villa Stuart ed è stata rimandata tra due settimane la decisione se operare o meno la spalla dell’italiano, allungando così i tempi di recupero.