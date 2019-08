I numeri di maglia dei rossoblu: Pavoletti e Joao Pedro non cambiano

Il Cagliari tramite i propri profili social e sul sito internet ha ufficializzato i numeri dei giocatori per la stagione 2019-2020. Tanti cambiamenti, ma anche tante conferme.

Nuova stagione, nuovi numeri. La squadra guidata da Maran è pronta a scendere in campo per la prima partita stagionale in coppa Italia contro il Chievo , in programma domani sera alle ore 20:30 alla Sardegna Arena.

Tra i nuovi arrivati Nainggolan ha scelto di indossare il numero 4, Rog la 6, Nandez la 18 e Walukiewicz la 40. Mattiello e Pinna avranno rispettivamente i numeri 3 e 2, mentre Han avrà anche in questo campionato il numero 25. Ragatzu torna invece a Cagliari con la numero 26.

Cambio di numeri: Rispetto alla scorsa stagione anche alcuni giocatori già presenti in rosa hanno cambiato il proprio numero di maglia con Bradaric che avrà la 16, invece Aresti con il 20.