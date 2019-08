I corsi WSET del vino arrivano in Sardegna

I prestigiosi corsi WSET arrivano in Sardegna presso Sorsi di web

Il WSET ha sede in UK ed è un’autorità a livello internazionale. Ogni anno, tantissime persone, sia principianti sia professionisti del settore, scelgono i corsi WSET per imparare, specializzarsi e arricchire la propria posizione.

I corsi si terranno a Nuoro, presso la sede di Sorsi di web (via Gramsci 87), e saranno erogati dal docente certificato WSET Enrico Donati, titolare di Veni Vidi Vini e professionista con una vasta esperienza internazionale, sia come consulente sia come insegnante.

I corsi disponibili a Nuoro sono:

WSET Level 1 Awards in Wines. (In inglese.) WSET Level 2 Awards in Wines. (In inglese.) Qualifica WSET Livello 2 in Vini. (È la versione in italiano del precedente.)

Il WSET Level 1 Award in Wines si svolgerà nell’arco della sola giornata del 1 ottobre, dalle 9:30 alle 18:30. Al corso seguirà immediatamente l’esame finale, che durerà 45 minuti e comprenderà 30 domande a risposta multipla. Sia il corso sia l’esame sono in inglese. L’esame sarà inviato alla sede centrale del WSET a Londra, dove sarà corretto. Dopo circa tre settimane si riceveranno i risultati. Trovi qui i dettagli ufficiali:

Il corso comprende: iscrizione, materiale educativo del WSET Level 1 Wines, degustazione di 9 campioni, 7 ore di lezione, esame, certificato.

Il WSET Level 2 Award in Wines, in inglese, si svolgerà per tre giornate consecutive, dal 2 al 4 ottobre, ogni giorno dalle 9:30 alle 18:30. Il 5 ottobre si terrà l’esame finale (durata: un’ora; 50 domande a risposta multipla).

In alternativa, è possibile fare questo stesso corso in italiano, dal 6 all’8 ottobre, con esame finale il 9 ottobre.

In entrambi i casi, l’esame sarà corretto a Londra, e i risultati saranno disponibili dopo circa tre settimane.

Il corso comprende: iscrizione, materiale educativo del WSET Level 2 Wines, degustazione di circa 40 campioni, 21 ore di lezione, esame, certificato.

Tutti i corsi comprendono anche i pasti (pranzi a buffet) e i coffee break.

Per l’iscrizione potete contattare Susana Alonso di Sorsi di web, al 3487998864 o via mail susana@sorsidiweb.com.

C’è tempo fino al 2 settembre per iscriversi a un corso di secondo livello, e fino al 15 settembre per iscriversi al corso di primo livello.