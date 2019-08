I casino online nuovi della rete stanno avendo sempre più successo, vediamo come riconoscere i più affidabili con licenza AAMS

Sono tanti i casino online nuovi che riscuotendo molto successo e son o sempre di più le persone che si avvicinano a questo mondo senza però conoscerlo bene ed è quindi sempre bene avere in mente alcune nozioni prima di scegliere uno tra i casino online nuovi della rete, ma vediamo meglio insieme alcuni aspetti molto importanti.

Perchè i casino online nuovi devono avere una licenza rilasciata da AAMS?

Ogni mese assistiamo al lancio di casino online nuovi che cercano di acquisire visibilità e una fetta di un mercato. Il settore dei casino online nuovi fa parte di quel mercato che non conosce crisi e che anzi negli ultimi anni ha saputo incrementare i suoi utili e volumi d’affari come pochi altri settori dell’economia italiana sono stati capaci di fare.

Visto la grande domanda è stata necessaria una regolamentazione del settore che negli anni si è evoluta e modificata in base allo sviluppo di nuovi prodotti. Dopo l’applicazione di queste norme in Italia per operare come casino online bisogna per forza avere una regolare licenza AAMS rilasciata dai Monopoli di Stato.

I monopoli di Stato ed in particolare AAMS sono l’organo deputato al controllo del gioco a distanza ed è quindi sotto la propria responsabilità che vengono rilasciate le licenze ai casino online nuovi e vecchi. Per essere un casino online aams ed ottenere una licenza bisogna soddisfare alcuni requisisti specifici a livello amministrativo e molti sotto il punto di vista delle tecnologie utilizzate. Ogni casino online aams è quindi certificato con parametri standard che devono possedere tutti gli operatori di gioco.

Ovviamente i casino online nuovi sono quelli che hanno dovuto lavorare di più per adeguarsi, ma sono comunque arrivati ai livelli di chi è nel mercato da molti anni. Giocare su dei casino online aams è fondamentale per evitare l’insorgere di qualsiasi tipo di controversia oppure essere truffati come è già accaduto su casino online stranieri senza licenza aams con sedi nei paesi più disparati. Ogni casino online deve aver sul proprio sito il numero di licenza ben visibile e i dati delle società che li identifica così da essere subito riconosciuti. Vediamo meglio insieme come funzionano e cosa offrono.

Come funzionano i casino online aams e cosa offrono?

Tutti i casino online aams nuovi o vecchi che siano sono tutti collegati in rete ad un unico cervellone centrale che ne registra e monitora ogni giocata. Ogni giocatore possiede un conto personale agganciato al proprio codice fiscale che viene registrato e monitorato nei flussi di gioco per garantirne il regolare funzionamento. Tutti i casino online aams devono aver superato i collaudi , più serrati per i casino online nuovi, e quindi essere in grado di comunicare in tempo reale tutti i dati richiesti dall’amministrazione.

Questo permette di non essere truffati e che le mani di gioco siano tutte regolari ed in caso di contenzioso essere in grado di poter visionare la giocata incriminata. Avere tutte le giocate registrate e sotto controllo permette anche di evitare fenomeni di riciclaggio che spesso avvengono attraverso i casino. Questi aspetti a volte non vengono presi in considerazione da chi non conosce a fondo questo mondo, ma sono molto importanti per non rischiare di incappare in brutte sventure. L’offerta dei casino online soprattutto quelli nuovi non ha nulla a che invidiare con i veri casino e molte volte la superano.

E’ possibile giocare a qualsiasi tipo di gioco dalla roulette al black jack, ma l’offerta più ampia la troviamo nelle slot dove se ne trovano a perdita d’occhio e ovviamente sono presenti tutti i migliori titoli sul mercato. Molte volte l’offerta dei casino online aams è inferiore ai casino stranieri, ma questo solo perchè alcuni giochi non sono mai stati certificati in Italia e quindi non possono essere lanciati. Anche se l’offerta può essere ridotta avere una garanzia di affidabilità sul gioco certificata vale molto di più che avere più giochi su cui provare la fortuna.

La sicurezza mentre si gioca online è fondamentale e con queste poche nozioni sarà più facile per tutti avere le idee chiare prima di mettersi a giocare.