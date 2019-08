Guspini. Dal 14 al 22 agosto 2019  “Sa Festa Manna” e “Festa di Santa Maria”

Si rinnova il tradizionale appuntamento con “Sa festa manna”. Dal quattordici al ventidue agosto Guspini mette l’abito delle feste, e sfoggia un ricco programma per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta che, come da tradizione, vede la comunità riunita per i grandi festeggiamenti e per la quale, da sempre, anche gli immigrati “tornano al paese”.

Canti, balli, dolci tipici da gustare nelle immancabili bancarelle e tanta buona cucina sono gli ingredienti base di tutte le più importanti feste paesane alla cui tradizione Guspini aggiunge consuetudini particolarissime come la caratteristica infiorata.

PROGRAMMA

FESTEGGIAMENTI CIVILI

14-22 Agosto

Mostra CON-fronti tra fotografia e pittura – Case a Corte

9 Agosto

Ore 21.30 P.zza XX Settembre – La Corrida, dilettanti allo sbaraglio (a cura dell’Associazione APICE)

12 Agosto

Ore 20.00 Chiesa di San Nicolò – Concerto Corale coro Off Key diretto dal M° Fabrizio Tuveri – Tobia Tuveri – coro In cantu … de coru diretto dal M° Massimo Atzori

14 Agosto

Ore 22.15 Località Su Legau – Spettacolo pirotecnico “Sa Roda” ditta Piano Dolianova

Ore 23.00 Piazza XX Settembre – Spettacolo musicale Gruppo Eclipse

15 Agosto

Ore 22.00 Piazza XX Settembre – Spettacolo musicale DJ GeodaSilva e il suo gruppo

16 Agosto

Ore 22.0 Piazza XX Settembre – Spettacolo Tale e quale Taddinanta

17 Agosto

Ore 7.00 Trekking di Santa Maria conoscere il territorio a cura del Comitato Festeggiamenti (raduno in piazza XX Settembre)

Ore 20.00 Piazza XX Settembre – Spettacolo musicale New Karalis Liscio e balli di gruppo

18 Agosto

Ore 22.00 Gimcana equestre notturna (campo Renzo Laconi, Is Boinargius)

19 Agosto

Ore 22.00 Piazza XX Settembre – ASD New Dancing Stars (Ballo acrobatico Guspini)

20 Agosto

Via S Maria – Infioratori Guspinesi “Infiorata a Maria” a cura dei Gruppi Santa Maria e San Nicolò

Ore 22.00 Piazza XX Settembre – Spettacolo bambini (Giocoleria)

21 Agosto

Case a corte

Ore 18.00 dimostrazione Pasta Fresca a cura del Comitato Festeggiamenti

22 Agosto

Ore 22.30 Spettacolo musicale Marta e il suo gruppo (varietà etnico).

FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI

TRIDUO ALLA MADONNA

11- 12 -13 AGOSTO – TRIDUO ALLA MADONNA

ore 19,00 Santa Messa con omelia – Canto de Is Coggius

CELEBRAZIONE DELLA FESTA

14 Agosto

ore 19,00 Santa Messa .

ore 20,00 Accompagnamento del Simulacro dell’Assunta alla Chiesa di S. Maria

ore 20,30 Vespri Solenni a Santa Maria

15 Agosto

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA

ore 7,30 Santa Messa (a S. Nicolò)

ore 9,00 Santa Messa (a S. Maria)

ore 9,30 Solenne processione del Simulacro dell’Assunta. Partecipano i gruppi, le associazioni parrochiali e il popolo tutto con l’accompagnamento della banda musicale “Città di Guspini” diretta dal M° Danilo Sanna

ore 11,00 Solenne concelebrazione dei parroci e sacerdoti di Guspini. Al termine della S. Messa rientro del Simulacro nella chiesa di S. Maria.

ore 19,00 Santa Messa (a Santa Maria)

OTTAVA

16 – 17 agosto 19-21 agosto

ore 7,30 Santa Messa (a S. Nicolò)

ore 8,30 Santa Messa (a S. Maria)

ore 19,00 Santa Messa (a S. Nicolò)

18 Agosto (domenica)

ore 7.30 S. Messa a S. Nicolò

ore 9.30 S. Messa( a S. Maria)

ore 10 S. Messa (in S. Nicolò)

ore 19 S. Messa in S. Nicolò

22 Agosto

ore 7,30 Santa Messa (a S. Nicolò)

ore 8,30 Santa Messa (a Santa Maria)

ore 19,00 Santa Messa (a S. Maria)

ore 20,00 Solenne processione di rientro del Simulacro dell’Assunta alla parrocchia di S. Nicolò con fiaccolata. Canto del Magnificat