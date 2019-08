Guspini: 24 e 25 agosto 2019 XXVI Sagra del Miele

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Guspini in collaborazione con l’Associazione Pro Loco.

Un vastissimo programma animerà le due giornate dalla mattina fino alla sera e anche se il miele sarà il grande protagonista, la sagra non si limiterà al solo prodotto delle api. Spazierà come sempre dallo sport al turismo, alla cultura al paesaggio e all’intrattenimento per grandi e piccoli.

Tutto ciò è reso possibile anche grazie al supporto dei numerosi partner e collaboratori, che accompagneranno i visitatori nelle varie attività.

All’esterno del palazzo della Direzione sarà possibile degustare i mieli che hanno ricevuto attestati di qualità nel 20o concorso mieli tipici della Sardegna accompagnati dalla tradizionale ricotta.

PROGRAMMA XXVI SAGRA DEL MIELE

24 E 25 AGOSTO 2019

SABATO 24 AGOSTO

ore 9:30 – ex Mensa Impiegati

Convegno tecnico “Apicoltura nel Mediterraneo,

tra cambiamenti climatici e innovazione sostenibile”

a cura dell’Agenzia Laore Sardegna

A seguire

Concorso Regionale Premio Qualità Mieli tipici della Sardegna

a cura dell’Agenzia Laore Sardegna

ore 10:00 – Palazzo della Direzione della Miniera

Laboratorio di malloreddus e frégula sarda

a cura dell’AUSER Guspini

ore 16:00 – ex Mensa Impiegati

Tavola rotonda ”Il ruolo del’Apicoltura sarda,

tra cambiamenti climatici e innovazione sostenibile”

a cura dell’Agenzia Laore Sardegna

ore 16:30 – Piazzale Rolandi

Laboratorio per bambini “Costruttori di api”

a cura di Legambiente-Ceas Montevecchio

ore 17:00 – Palazzo della Direzione della Miniera

Laboratorio di malloreddus e frégula sarda

a cura dell’AUSER Guspini

ore 18:00 – Piazzale Rolandi

“Burro Show”… Unico e inimitabile

Un giocoliere, un clown, un esperto equilibrista, ma più di ogni altra cosa un artista a tuttotondo. Il suo Show senza fiato si pone il solo obiettivo di far dimenticare la routine quotidiana e scappare con la mente nei mondi del divertimento… Spettacolo adatto a tutte le età – a cura di Circo Mano a Mano

ore 18:30 – Piazzale Rolandi

Escursione nell’Areale del Cervo sardo

a cura di Legambiente-Ceas Montevecchio e dell’Agenzia regionale FoReSTAS

ore 19:00 – Piazzale Rolandi

Passeggiata nel borgo di Gennas

a cura dell’Associazione Minatori Sa Mena e di Lugori Scarl

(durata 1 ora, in lingua inglese, francese e tedesca)

ore 19:30-22:00 – Piazzale Rolandi

Nordic Walking Lungo la strada per Ingurtosu

a cura di Nordic Walking Sardegna

DOMENICA 25 AGOSTO

ore 9:30 – fronte Chiesa S. Barbara

Escursione al settore di Levante della Miniera di Montevecchio lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara

a cura della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara

ore 10:00 – 16.00 – Ex Foresteria di Montevecchio

Annullo speciale per il bicentenario della nascita di Giovanni Antonio Sanna

a cura del Comune di Arbus in collaborazione con Poste Italiane

ore 10:00 – Palazzo della Direzione della Miniera

Laboratorio di malloreddus e frégula sarda

a cura dell’AUSER Guspini

ore 16:30 – Piazzale Rolandi

Laboratorio per bambini

“Costruttori di api”

a cura di Legambiente-Ceas Montevecchio

ore 17:00 – Palazzo della Direzione della Miniera

Laboratorio di malloreddus e frégula sarda

a cura dell’AUSER Guspini

ore 18:00 – Piazzale Rolandi

“Bruscus l’uomo forzuto”

Uno spettacolo dal sapore d’altri tempi. Il forzuto Bruscus con la sua assistente Rotella ci porteranno in un’atmosfera di fine ‘800, quando si esibiva la forza e si sfoggiava il diverso. Non mancano i momenti di suspence e grasse risate… Spettacolo adatto a tutte le età – a cura di Circo Mano a Mano

ore 18:00 – Palazzo della Direzione della Miniera

Laboratorio dimostrativo “Dall’oro dell’alveare al bianco dell’ovile, Chef per una sera”

a cura di Arredamenti Nuove Tecnologie e della Fattoria Didattica Alba (max 10 persone)

ore 18:30 – Piazzale Rolandi

Escursione nell’Areale del Cervo sardo

a cura di Legambiente-Ceas Montevecchio e dell’Agenzia regionale FoReSTAS

ore 19:00 – Piazzale Rolandi

Omaggio a Giovanni Antonio Sanna per il bicentenario della nascita

Targa commemorativa, a cura dell’Amministrazione Comunale di Guspini

Altre attività di Sabato e Domenica:

Lato esterno Palazzo della Direzione

Degustazione dei mieli vincitori della 20^ edizione del Concorso Regionale Mieli tipici di Sardegna

A cura della Pro Loco

Assaggio di pane e ricotta con miele

A cura della Pro Loco

Distribuzione Piantine in fitocella ai bambini

a cura di FoReSTAS

Ex Garage Piazzale Rolandi

orario continuato 9:00-20:30

3^ Mostra scambio di Minerali

A cura del Gruppo Mineralogico Arburese

Palazzo della Direzione

“Collezione Castoldi”

“Donazione Tuveri“

“Fotografie e attrezzi di Miniera”

A cura dell’Associazione Minatori Sa Mena

“I Tesori naturali di un’Isola”

A cura dell’Agenzia FoReSTAS

I Saperi locali: s’unguentu de cera noa.

A cura della Pro loco

Materiali e attrezzature dell’Apicoltura

A cura della Pro loco

Si ringraziano per la collaborazione:

Arredamenti Nuove Tecnologie

Associazione Sa Mena

Armentizia Moderna

Auser Guspini

Comune di Arbus

Fattoria Alba

Gruppo Mineralogico Arburese

Legambiente Ceas Montevecchio

Lugori Scarl

Nordic Walking Sardegna

Panificio Antonio Piras di Marcello e Claudia Piras