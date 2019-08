Grande partecipazione al “Nora Summer Festival”: più di 2.500 presenze

Un’incantevole cornice paesaggistica, un servizio d’ordine discreto e presente, una selezione musicale pensata per accontentare tutti e il clima perfetto hanno permesso di vivere una festa in assoluta tranquillità e sicurezza.

La line up dei DJ – composta da Serra, Pili, Zona Trap con 4AM, Andrea Laddo, Nick Tixi, Richard Bee e Marascia insieme al vocalist Garghy – ha regalato oltre 9 ore ininterrotte di musica hiphop, reggaeton, trap, house, dance ed elettronica.

Finalmente qualcosa per i giovani nella zona di Pula – è stato il commento ricorrente dei tanti ragazzi locali e turisti presenti.

Soddisfazione per la riuscita è stata espressa dalla Sindaca di Pula Carla Medau, l’Assessora al turismo Ombretta Pirisinu e dal presidente della Pro Loco Paolo Trudu, tutti presenti al Festival.

Il NSF è nato nel 2018 dalla Pro Loco e da un’idea di alcuni giovani di Pula, dal loro desiderio e dalla necessità di offrire un momento di incontro e di svago musicale per i coetanei, non solo locali, ma anche per chi nel periodo estivo soggiorna nel territorio.

Obiettivo è ora iniziare a pensare all’edizione 2020, forti dell’esperienza avuta e dei riscontri positivi di tutti – commenta l’organizzatore Matteo Carta.

A breve sulle pagine social del Nora Summer Festival verranno pubblicati altri contenuti (video e foto) di venerdì scorso.

Ringraziamenti finali per la Pro Loco di Pula, il Comune di Pula, le tante attività locali che hanno supportato il Festival e per Radio Sintony, nel ruolo di media partner.

