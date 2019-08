Ferragosto 2019 a Castelsardo: 14, 15 e 16 agosto, gli appuntamenti imperdibili

Sarà festeggiato con una tre giorni di spettacoli spumeggianti, quest’anno, il Ferragosto nella rocca dei Doria. Dalla vigilia sino alla serata del 16 si potrà godere di un programma che accontenterà proprio tutti, dagli amanti della tradizione, ai giovani discotecari, sino alla raffinata musica Swing, proposta per il giorno 16. Il programma, approntato dall’assessore alla cultura e spettacolo, Valeria Sini, in collaborazione con l’associazione turistica Proloco, presidente Achille Sanna, si propone infatti di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze di ospiti e residenti che voglio trascorrere in allegria e divertimento le vacanze estive a Castelsardo.

Si comincia la vigilia di Ferragosto, alle ore 22, nella Piazza nuova, dove i ballerini, provenienti dai quattro angoli del globo, si esibiranno sul palco coinvolgendo i presenti, con le loro performance di musica, colori e canto.

Il 15 invece la piazza diventerà una gigantesca discoteca, con lo spettacolo dei famosi dj radiofonici in tour. Marco Comollo di Radio 105, Spyne dello Zoo di 105, Matt Jo, Musica dalla Giostra e DJ Resident animeranno la serata con musica, luci e suoni per far ballare giovani e meno giovani. 5 ore di musica al ritmo dei suoni degli anni 90/2000. Alle 24, dalle terrazze del Castello dei Doria, partiranno i fuochi d’artificio che disegneranno il cielo stellato con luci e colori e che, quest’anno saranno, proposti dalla ditta Oliva di Pabillonis. Dopo i fuochi la musica riprende sino al mattino.

Il 16, serata imperdibile, dalle 21:30 con la Nuoro Swing Pioneer ed i ballerini professionisti Silvia Pinna e Danilo Bruschetti che, oltre ad esibirsi, coinvolgeranno anche il pubblico in una vivace lezione di Swing per tutti.