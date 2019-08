Domenica 11 agosto ad Alghero il terzo appuntamento della XIV edizione di “Musica e Natura”

Un gioco di attese, di tensioni e distensioni, un linguaggio musicale che sorprende. Emozioni trasmesse dal gruppo gMc Quartet di Sassari in scena domani, domenica 11 agosto alle 21.30 nell’anfiteatro naturale del chiostro di San Francesco ad Alghero. Uno spazio suggestivo scelto all’insegna del principio estetico che caratterizza la XIV edizione manifestazione Musica & Natura, curata dal direttore artistico Donatella Parodi. Il quartetto porterà il pubblico sulle strade del più raffinato jazz muovendosi sull’onda delle sonorità del sax tenore Marco Maiore, accompagnato dal trombone di Salvatore Moraccini, dal basso elettrico di Giovanni Battista Gadau e dalla batteria di Alessandro Canu. Modernità e attaccamento alle tradizioni più radicate si intrecciano nell’esibizione in cui gli strumentisti si muoveranno con libertà sulla scrittura originale.

Il gruppo musicale gMc Quartet nasce nel 2014, con l’intento di proporre un repertorio tratto dai classici della musica jazz a cui si aggiungono vari brani di composizioni originali scritti appositamente per questa formazione. Il progetto prevede una prima parte di ascolto, ed una seconda parte dedicata alla proiezioni di un film muto ” One Week” di Buster Keaton, con musiche originali eseguite dal vivo scritte appositamente per quelle scene. Tutto inserito nella splendida cornice del chiostro antico della città catalana che si trasformerà in un centro della musica condita dalle immagini cinematografiche, per un live set in cui l’armonia degli strumenti spingerà la creazione degli artisti in avanti, in una spirale affascinante lontana da ogni routine. Il sassofonista Marco Maiore, attuale direttore della banda di Ittiri, vanta esibizioni in diversi concerti come solista, orchestra classica e jazz spaziando in vari ambiti musicali dal jazz, al blues sino alla musica leggera.

Si tratta del terzo appuntamento della manifestazione Musica & Natura ad Alghero, organizzata dall’associazione Musicando Insieme con il contributo della Regione Sardegna e di Ep Fiume Santo.