Da Nuoro gli Awake for Days in tour negli USA

Dalle montagne di Nuoro, capoluogo della Barbagia sarda, agli Stati Uniti: il sogno americano rock di quattro ragazzi ora può finalmente diventare realtà.

La rockband nuorese Awake for Days, formatasi nel 2013 e fresca dell’uscita del nuovo singolo “Break Your Chains”, negli ultimi mesi è stata notata da un’agenzia di management americana e grazie a questa collaborazione è giunta ad uno storico traguardo: partecipare ad un importante tour negli USA dal 29 agosto a fine ottobre.

Si tratta di oltre 40 concerti nelle principali città americane, da New York a Houston, da Atlanta a Chicago, insieme alla bandCold, già nota a livello internazionale dai primi anni 2000 e doppio disco d’oro con oltre un milione di copie vendute nei soli Stati Uniti.

Per poter realizzare questa grandiosa opportunità, i giovani musicisti hanno deciso di avviare una campagna di CrowdFundingsu GoFundMe (piattaforma di raccolta fondi per il finanziamento collettivo di progetti artistici meritevoli) per provare a coprire buona parte dei costi del tour (viaggio, vitto e alloggio, noleggio strumentazione e furgone) grazie alle donazioni dei sostenitori, che in cambio potranno ricevere ricompense esclusive.

Questa iniziativa di stampo sociale, oltre a essere un modo per finanziare il progetto della band, si pone anche l’obiettivo diformare una vera e propria comunità di sostenitori, che potranno seguire giorno dopo giorno il tour negli USA attraverso video e contenuti esclusivi su un gruppo Facebook dedicato.

Inoltre ogni sostenitore, a seconda della donazione effettuata, riceverà poi una speciale ricompensa preparata dalla band:dalle t-shirt ufficiali del tour, all’ascolto in anteprima del prossimo album degli Awake for Days (in uscita nel 2020), passando per esclusivi ingressi backstage e biglietti per i prossimi concerti europei della band.

Per la donazione più alta, in palio anche una giacca che farà il giro degli Stati Uniti con la band e sarà marchiata indelebilmente da questa esperienza diventando un prezioso memorabilia.

Per partecipare basta seguire pochi passaggi: entrare nel link tiny.cc/afdtour, cliccare sul pulsante “Fai una donazione”, scegliere l’importo e inserire i propri dati.

BIOGRAFIA

Gli Awake for Days sono una rockband formatasi a Nuoro nel 2013.

Dietro i loro nickname artistici – Luk4s, Nin9, N1q e Mik3 – si celano quattro giovani ragazzi che hanno messo in piedi il gruppo ispirandosi ai grandi nomi dell’alternative rock e metal mondiale: Korn, Linkin Park, Marilyn Manson, Rammstein, System of a Down, Breaking Benjamin, tutti mostri sacri del genere e idoli musicali dell’adolescenza.

Al disco d’esordio Magnificent Disorder (2013), seguono subito le prime esperienze in tour in Inghilterra e in Belgio e come band d’apertura per lo storico gruppo metal Testament.

La svolta arriva nell’ultimo anno, con l’uscita di due nuovi singoli e un cambiamento di stile verso sonorità più melodiche rispetto al primo lavoro di stampo metalcore.

I singoli “With You” (dicembre 2018) ed il recente “Break Your Chains”, brani dedicati al tema del disturbo depressivo e ansioso – drammatica realtà sempre più presente anche tra i giovanissimi nella nostra società fatta di immagine e alienazione social – iniziano a ottenere un discreto successo anche a livello internazionale. Le canzoni arrivano nelle radio universitarie americane attirando l’attenzione della MGI, agenzia di management artistico con base a Los Angeles, con cui gli Awake for Days iniziano la collaborazione che li avvicina alla realizzazione di questo sogno: portare la propria musica dalla Sardegna fino alla culla del rock, passando da Nashville a Brooklyn, da Dallas a Chicago, fino ad Atlanta e New York.

In questi ultimi giorni arriva l’importante conferma del tour, opportunità che per gli Aawake for Days può diventare la grande occasione in cui poter dimostrare tutto il proprio potenziale ed entrare nel mondo della musica da protagonisti, con il sostegno di un’intera isola e non solo.