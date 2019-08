Crisi di Governo, Paola Deiana contro la Lega: “I sondaggi di partito contano più degli interessi dell’ambiente e dei cittadini”

“E’ giusto che i cittadini sappiano cosa porta una crisi di Governo aperta per mere dinamiche di poteri che escludono il bene del Paese”.

Inizia così il comunicato stampa la parlamentare algherese Paola Deiana che parla del lavoro svolto fino ad ora, delle fatiche per raggiungere certi traguardi e delle speranze regalate che potrebbero essere strappate.

“Come deputata della Commissione Ambiente – spiega Paola Deiana -, dall’inizio del mio mondato ho lavorato molto sulla salvaguardia del nostro mare e sul provvedimento chiamato Salvamare, grazie al quale i pescatori finalmente potevano raccogliere i rifiuti dai nostri mari, per un ambiente più pulito e produttivo per tutti. Inoltre, nello stesso provvedimento si era concordato, con il ministro Sergio Costa, di inserire la mia proposta di legge sulla gestione della Posidonia spiaggiata. Ma la Lega ha deciso che i sondaggi di partito contano più degli interessi dell’ambiente e dei cittadini”.

La parlamentare del Movimento 5 stelle lo scorso 12 luglio aveva infatti accolto ad Alghero il ministro Costa, in Sardegna per una due giorni di sopralluoghi nel Nord dell’Isola che aveva portato a un grande passo in avanti sul fronte della dolorosa questione della Posidonia oceanica spiaggiata.

“Cari cittadini – conclude Paola Deiana – soprattutto cari algheresi e cari balneari, saprete sicuramente chi ringraziare se per i prossimi anni le spiagge saranno un disastro. Ma Faremo di tutto affinché il lavoro fatto fino ad ora non venga perso”.