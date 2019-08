Costa Smeralda: il 19 agosto la Galleria Deodato Arte ospita lo street artist Mr. Brainwash

Sole, mare, stile… e arte contemporanea! Dopo l’inaugurazione di luglio del nuovo spazio all’interno del Waterfront di Porto Cervo, la Galleria Deodato Arte invita il pubblico ad una serata speciale ad alto tasso di spettacolarizzazione insieme a uno degli street artist più famosi e controversi del panorama internazionale, Mr. Brainwash. L’esposizione esclusiva delle opere dell’artista è in programma il 14 agosto alle 19.00 da Deodato Arte, all’interno del luxury temporary store.

Artista vulcanico e carico di energia positiva, Mr. Brainwash torna in Italia dopo il grande successo di Milan is Beautiful, la mostra ospitata in primavera nelle sedi milanesi della Galleria Deodato Arte e lo fa in una location glamour e raffinata nel cuore della Costa Smeralda, a Porto Cervo, perla incastonata fra mare e terra dove culture lontane si incontrano affascinate dalla bellezza universale della natura.

Deodato Salafia, fondatore di Deodato.com, racconta: “Porto Cervo è il centro del Mediterraneo, che a sua volta è il centro della cultura occidentale nonché il luogo ove “tutto” è avvenuto. Senza il Mediterraneo non c’è alcuna storia (…) Il Waterfront è il punto cardine ove anche in questa estate tante culture si mescoleranno: io e il mio team non vediamo l’ora di essere lì, ad osservare, ad ascoltare e a raccontare storie d’arte contemporanea. L’entusiasmo di esserci è stato tale da averci indotto a chiedere ad artisti internazionali, come Mr. Brainwash, di venire di persona e di realizzare opere proprio per questa esposizione. Ciò perché la storia ha bisogno di essere registrata, anche attraverso opere d’arte che fissino la nostra contemporaneità”

Questa contemporaneità viene interpretata in maniera del tutto personale dall’artista francese, apprezzato dal pubblico ma anche dai grandi della musica per cui ha firmato diverse copertine come Madonna e i Red Hot Chilli Peppers e da artisti come Banksy insieme al quale ha collaborato nella realizzazione del documentario “Exit Through The Gift Shop”.

Shopping nei negozi di brand di lusso, una cornice naturale unica, la bellezza delle opere d’arte contemporanea e un istrionico personaggio di fama mondiale sono gli ingredienti dell’evento più cool dell’estate in Sardegna.

Titaniche sculture Life is beautiful, una vespa originale personalizzata e opere cariche di colore ed energia sono pronte a lasciare a bocca aperta il pubblico della Costa Smeralda.

Dalla bellezza della natura alla forza comunicativa dell’arte contemporanea, la Galleria Deodato Arte al Waterfront sarà the place to be dell’estate 2019!