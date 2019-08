Costa Smeralda: buon compleanno al Nikki beach

Nikki Beach compie 20 anni! Quest’estate l’iconico marchio di luxury beach club celebra un importante traguardo, quello delle due decadi di attività, e lo fa in perfetto stile Nikki Beach.

Un grande party itinerante sta infatti attraversando tutti i 13 beach club nel mondo: iniziati lo scorso maggio a Cannes durante il Festival del Cinema, i festeggiamenti arriveranno in Costa Smeralda sabato 10 agosto .

Dalle 11 del mattino fino al tramonto, l’elegante location di Cala Petra Ruja ospiterà questa festa in grande stile dedicata a tutti coloro che hanno contribuito al successo del brand nel mondo, in primis i propri ospiti.

Una giornata memorabile sotto il segno della “Celebration of Life” – vero e proprio motto del brand – resa ancora più speciale da un esclusivo decor a tema e da un intrattenimento d’eccezione firmato Nikki Beach con DJ Set by Gab Dez, performers e live music con cantante, sax e percussionista.

Per celebrare quest’anno speciale, Nikki Beach ha voluto dar vita a raffinate special edition realizzate in collaborazione prestigiosi brand del mondo luxury come Perrier-Jouët, Confiture Parisienne, Château Minuty, ViX Paula Hermanny.

Agli importanti progetti con questi marchi si affiancano le iniziative speciali intraprese da Nikki Beach per celebrare i suoi primi 20 anni: “Saint Tropez”, la fragranza realizzata insieme a 12.29 in una linea di profumi per la casa; il book fotografico edito da Assouline che illustra la storia del brand con frasi celebri, aneddoti speciali e immagini degli ultimi vent’anni; la canzone originale “Forever Young” – vera hit di quest’estate speciale.