Costa Smeralda: al Nikki Beach un ferragosto all’insegna dell’Italian Style

Nikki Beach Costa Smeralda, esclusivo beach club di Cala Petra Ruja, si prepara a celebrare Ferragosto con un’edizione speciale del format “WE ITALIANS”.

Quest’anno la festa più attesa dell’estate sarà sotto il segno dell’Italian Style, un gusto e uno stile di vita tanto riconoscibile quando amato e apprezzato in tutto il mondo.

Decorazioni, musica, intrattenimento, cocktail e proposte culinarie: per il party del 15 agosto, tutti gli elementi distintivi di Nikki Beach saranno completamente ispirati all’Italia e al Mar Mediterraneo.

Una settimana – quella di Ferragosto – davvero “hot” al Nikki Beach Costa Smeralda dove, oltre all’irrinunciabile festa di giovedì 15, si susseguiranno numerosi (e altrettanto imperdibili) party.

A partire dall’esclusivo evento del 10 agosto, giorno in cui la location di Cala Petra Ruja ospiterà la festa per i 20 anni di Nikki Beach, per poi continuare con i tanti appuntamenti settimanali che faranno ballare e divertire tutti gli ospiti del Nikki Beach Costa Smeralda fino alla fine della stagione: Amazing Sundays (11 agosto), Seafood Market (14 agosto), Sounds of Summer (16 agosto), Tribal Vibes (17 agosto).